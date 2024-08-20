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Google Диск получил новую возможность сохранять отсканированные документы

Вторник 20 августа 2024 14:15
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Google Диск получил новую возможность сохранять отсканированные документы Расширены форматы сохранения сканов в Google Drive (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google Диск получил небольшое, но важное обновление, которое добавляет новую опцию для пользователей, сканирующих документы. До этого момента пользователи Google Диска могли сканировать документы и сохранять их в формате PDF для последующей загрузки в облачное хранилище.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт PhoneArena, который специализируется на новостях, обзорах и аналитике в области мобильных технологий.

Детали нововведения

В выходные дни Google объявил о добавлении второй опции для пользователей Диска, сканирующих документы через приложение: JPEG. Последнее обновление позволяет пользователям выбирать, сохранять ли сканированные файлы в формате PDF или JPEG.

Конечно, эта функция доступна только на Android-смартфонах с использованием приложения Google Диск. Хорошая новость заключается в том, что Google объявил о постепенном внедрении обновления для всех пользователей, и этот процесс займет не более 15 рабочих дней.

Как использовать Google Drive для сканирования документов:

  • Откройте приложение Google Диск
  • В правом нижнем углу нажмите на значок камеры
  • Наведите камеру устройства на документ (синяя линия очерчивает документ, указывая область будущей обрезки изображения)
  • Сделайте фотографию нужного документа
  • Откорректируйте отсканированный документ
  • Нажмите "Готово"
  • Создайте собственное имя файла или выберите предложенное название
  • Чтобы сохранить отсканированный документ в определенном формате, выберите PDF или JPG
  • Чтобы сохранить готовый документ, нажмите "Сохранить"

Обратите внимание, что новая опция сохранения сканированных файлов в формате JPEG доступна всем клиентам Google Workspace, индивидуальным подписчикам Workspace и пользователям с личными аккаунтами Google. Таким образом, эта функция доступна практически всем, кто использует приложение Диск на своих Android-смартфонах.

Google Диск получил новую возможность сохранять отсканированные документы

Сохраните отсканированные документы в формате JPEG (фото: PhoneArena)

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