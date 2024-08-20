Google Диск отримав нову можливість зберігати відскановані документи

Google Диск отримав невелике, але важливе оновлення, яке додає нову опцію для користувачів, які сканують документи. До цього моменту користувачі Google Диска могли сканувати документи та зберігати їх у форматі PDF для подальшого завантаження у хмарне сховище.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт PhoneArena , який спеціалізується на новинах, оглядах та аналітиці в галузі мобільних технологій.

Деталі нововведення

У вихідні дні Google оголосив про додавання другої опції для користувачів Диска, які сканують документи через додаток: JPEG. Останнє оновлення дозволяє користувачам вибирати, чи зберігати скановані файли у форматі PDF або JPEG.

Звичайно, ця функція доступна лише на Android-смартфонах з використанням додатка Google Диск. Хороша новина полягає в тому, що Google оголосив про поступове впровадження оновлень для всіх користувачів, і цей процес займе не більше 15 робочих днів.

Як використовувати Google Drive для сканування документів:

Відкрийте додаток Google Диск

У нижньому правому куті натисніть на значок камери

Наведіть камеру пристрою на документ (синя лінія окреслює документ, вказуючи область майбутнього обрізання зображення)

Зробіть фотографію потрібного документа

Відкоригуйте відсканований документ

Натисніть "Готово"

Створіть власне ім'я або виберіть запропоновану назву

Щоб зберегти відсканований документ у певному форматі, виберіть PDF або JPG

Щоб зберегти готовий документ, натисніть "Зберегти"

Зверніть увагу, що нова опція збереження сканованих файлів у форматі JPEG доступна всім клієнтам Google Workspace, індивідуальним підписникам Workspace та користувачам з особистими акаунтами Google. Таким чином, ця функція доступна практично всім, хто використовує додаток Диск на своїх Android-смартфонах.





Збережіть скановані документи у форматі JPEG (фото: PhoneArena)