5 лучших приложений для хранения вашей информации в облаке

Для доступа к изображениям, текстовым документам и прочим файлам с любого устройства можно воспользоваться внешним накопителем или загрузить их в облачное хранилище. Однако хранение информации в облаке обеспечивает более надежную защиту данных.

О лучших хранилищах для накопления и надежного хранения вашей информации рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о компьютерах, новейших технологиях и гаджетах PCMag .

OneDrive

OneDrive - отличный вариант хранения и синхронизации, доступный практически каждому. Он работает на всех основных устройствах. Его функциональность и дизайн достигли точки простоты использования и надежности.

Если вы регулярно используете приложения Microsoft 365, включая онлайн-версии приложений, использование OneDrive для хранения и синхронизации дает реальные преимущества. А пользователи Windows будут рады тому, что их рабочий стол, документы и изображения надежно сохраняются в облаке и автоматически восстанавливаются при покупке нового компьютера.

Это также отличный вариант для тех, кто ищет выгодную онлайн-службу синхронизации и хранения. Пользователи, которые выбрали бесплатный тариф, могут воспользоваться 5 ГБ дискового пространства, что не является самой щедрой бесплатной версией, которую вы можете найти, но зато она соответствует конкурентам.

Плюсы

Отличный интерфейс

Клиенты для Android, iOS, Mac и Windows

Хорошая интеграция с Windows и Microsoft 365

Сильная онлайн-презентация фотографий и управление ими

Мощные возможности обмена файлами и совместного редактирования

Минусы

Меньше бесплатного хранилища, чем у некоторых конкурентов

Не создает резервную копию всех папок на диске

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IDrive

IDrive уже давно предлагает лучшие предложения по онлайн-синхронизации и хранению данных, предоставляя вам максимум места за один доллар и не ограничивая количество устройств, на которых вы его устанавливаете.

Помимо этого, это еще и надежный сервис с приложениями для всех основных платформ и множеством функций. Например, вы можете настроить IDrive для резервного копирования файлов на внешний жесткий диск или сетевой диск.

Есть даже поддержка создания полного образа диска, хотя она ограничена версией Windows. Возможность архивирования означает, что вы всегда сможете найти свои файлы, даже если вы удалили их на локальном компьютере.

IDrive предназначен для тех, кто ищет лучшую цену за терабайт онлайн-хранилища и службы синхронизации. Он также привлекателен для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами его функций архивирования и непрерывного резервного копирования.

Плюсы

Бесплатное локальное резервное копирование

Неограниченное количество устройств на одну учетную запись

Полностью зашифровано

Быстрая скорость загрузки

Отличное соотношение цены и качества

Минусы

Хранилище не безлимитно

Ограниченная поддержка Linux

Полное резервное копирование образа диска только для Windows

IDrive (фото: PCMag)

Google Drive

Google Drive обладает мощными возможностями обмена файлами, и вы получаете больше бесплатного места для хранения, чем большинство конкурентов - 15 ГБ, хотя это пространство используется совместно с Gmail.

Если вы используете Google Drive, рассмотрите возможность оплаты учетной записи Google One. Это план подписки на пакет услуг, включая дополнительное облачное хранилище (от 1,99 доллара в месяц за 100 ГБ), фотоэффекты в Google Photos, поддержку по телефону или в чате, скидки на продукты Google и службу VPN.

Google Drive - естественный выбор для всех, кто регулярно работает в Google Docs, Sheets и других онлайн-приложениях; он интегрируется со многими сторонними онлайн-приложениями в качестве варианта облачного хранилища. Это также отличный выбор для людей, которым нужен щедрый бесплатный онлайн-сервис хранения и синхронизации.

Плюсы

Просторное бесплатное место для хранения

Отличная совместная работа с пакетом повышения производительности

Включает синхронизацию файлов между рабочими столами

Множество сторонних интеграций

Кроссплатформенные приложения

Минусы

Нет защиты паролем для общих файлов

Мобильные приложения могут сделать больше; для всех связанных функций требуется несколько приложений

Некоторые проблемы конфиденциальности

Google Drive (фото: Cloudstoragebest)

Sync

Это надежный инструмент для хранения ваших файлов в Интернете и их синхронизации между пятью устройствами. Платные индивидуальные планы начинаются с 96 долларов в год за 2 ТБ дискового пространства, что является конкурентоспособной ценой. Он работает с Windows, macOS, iOS, Android и в Интернете, но не в Linux.

Это отличный вариант для людей, которые предпочитают простоту избытку функций. Бесплатная учетная запись включает в себя 5 ГБ дискового пространства, что делает ее конкурентоспособной по сравнению с большинством других крупных сервисов.

Плюсы

Просто и эффективно

Нет ограничений на размер отдельного файла

Шифрование на стороне клиента означает, что компания не может получить доступ к вашим файлам

Работает тихо и незаметно

Поддерживает синхронизацию до пяти устройств

Минусы

Нет прямой синхронизации с локальной сетью

Нет приложения для Linux

Ограничение в пять устройств на аккаунт, даже платное

Sync (фото: Sync)

Apple iCloud

Apple iCloud является обязательным для пользователей iPhone и Mac, поскольку он создает резервные копии фотографий, документов и настроек на их устройствах. Это один из самых простых и надежных сервисов хранения и синхронизации.

Он не идеален для людей, которым нравится иметь полный контроль над хранилищем и синхронизацией, а в веб-клиенте отсутствуют некоторые базовые инструменты, такие как поиск.

Apple iCloud лучше всего подходит для пользователей Mac, iPhone и iPad, которые не хотят слишком много думать о резервном копировании и синхронизации своих файлов, особенно фотографий.

Плюсы

Тесная интеграция с продуктами Apple

Функциональный клиент Windows и веб-доступ

Быстрая загрузка

Минусы

Нет клиентов для Android или Linux

Можно делиться файлами только с людьми, у которых есть Apple ID

Apple iCloud (фото: TechRepublic)