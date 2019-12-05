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Гонтарєва увійшла в топ найвпливовіших жінок світу: вона надихає

STYLERПерсони    05.12.2019 - 22:15
Гонтарєва увійшла в топ найвпливовіших жінок світу: вона надихає
Валерія Гонтарєва (фото: flickr.com)

Читачі визнали Валерію Гонтарєву жінкою, яка надихає

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва стала однією з найвпливовіших жінок світу за версією видання Financial Times. У номінацію потрапило 100 жінок, які в 2019 році відкрили нові можливості, привернули увагу до проблем сучасності і так далі.

Грудневий випуск FT Weekend Magazine щорічно присвячений топ-100 впливових жінок світу. Гонтарєва потрапила в номінацію жінок, які надихають.

Всього в списку "жінок, які надихають" 16 імен. Читачі Financial Times відзначили Гонтарєву за внесок у боротьбу з корупцією в Україні.

У виданні відзначили, що за 2019 року екс-голові НБУ довелося зіткнутися з багатьма викликами, як фізичними, так і репутаційними.

Гонтарєва увійшла в топ найвпливовіших жінок світу: вона надихає

Гонтарєва увійшла в топ 100 впливових жінок в Financial Times (скрін: ft.com)

Крім Гонтарєвої у топ-100 увійшли також экоактивістка Грета Тунберг, сенатор із США Елізабет Уоренн, прем'єр Норвегії Ерна Сульберг і багато інших.

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