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Травми серйозні: Гонтареву збила машина за кордоном

STYLERПодії    30.08.2019 - 17:01
Травми серйозні: Гонтареву збила машина за кордоном
Валерія Гонтарева (фото: УНІАН)

Валерія Гонтарева потрапила у жахливу ДТП у Лондоні. Екс-глава НБУ отримала серйозні травми

Валерія Гонтарева, екс-глава Національного банку України потрапила в серйозну дорожньо-транспортну пригоду в столиці Великобританії Лондоні - її збило авто. Гонтарева зараз знаходиться в лікарні і чекає на другу операцію.

Про це екс-глава НБУ розповіла в коментарі виданню LIGA.net.

За словами самої Гонтаревої, інцидент стався в понеділок вдень, 26 серпня, на пішохідному переході у центрі Лондона.

"Зараз поліція проводить розслідування: це нещасний випадок або погрози почали реалізовуватися", - зазначила Гонтарева.

Травми серйозні: Гонтареву збила машина за кордоном

Валерія Гонтарева (фото: УНІАН)

Екс-глава НБУ також повідомила, що в результаті наїзду отримала досить серйозні травми, і їй вже зробили операцію.

"Травми серйозні - переломи кісток стопи. Вже зробили у вівторок першу операцію, чекаю на другу", - уточнила Валерія Гонтарева.

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