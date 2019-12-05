Гонтарева вошла в топ самых влиятельных женщин мира: она вдохновляет

Валерия Гонтарева (фото: flickr.com)

Читатели признали Валерию Гонтареву женщиной, которая вдохновляет

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева стала одной из самых влиятельных женщин мира по версии издания Financial Times. В номинацию попало 100 женщин, которые в 2019 году открыли новые возможности, привлекли внимание к проблемам современности и так далее.

Декабрьский выпуск FT Weekend Magazine ежегодно посвящен топ-100 влиятельных женщин мира. Гонтарева попала в номинацию женщин, которые вдохновляют.

Всего в списке "женщин, которые вдохновляют" 16 имен. Читатели Financial Times отметили Гонтареву за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.

В издании отметили, что за 2019 года экс-главе НБУ пришлось столкнуться со многими вызовами, как физическими, так и репутационными.

Гонтарева вошла в топ 100 влиятельных женщин в Financial Times (скрин: ft.com)

Кроме Гонтаревой в топ-100 вошли также экоактивистка Грета Тунберг, сенатор из США Элизабет Уоренн, премьер Норвегии Эрна Сульберг и многие другие.