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Украинские звезды и политики пришли отдать честь Нине Матвиенко: чувственные фото с церемонии прощания

Киев, Среда 11 октября 2023 13:26
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Украинские звезды и политики пришли отдать честь Нине Матвиенко: чувственные фото с церемонии прощания Кто пришел на прощание с Ниной Матвиенко (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

11 октября в Киеве прошла церемония прощания с Ниной Матвиенко. В Национальную филармонию пришли много людей, а также деятелей культуры и политики.

РБК-Украина (проект Styler) побывало на месте событий и рассказывает, кто из известных людей пришел на прощание с Ниной Митрофановной.

На церемонию пришли украинские певцы Олег Скрипка и Дмитрий Монатик, возложивший большой букет красных роз в знак уважения.

Также среди желающих провести Нину Матвиенко в последний путь был Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Украинские звезды и политики пришли отдать честь Нине Матвиенко: чувственные фото с церемонии прощанияУкраинские звезды и политики пришли отдать честь Нине Матвиенко: чувственные фото с церемонии прощанияУкраинские звезды и политики пришли отдать честь Нине Матвиенко: чувственные фото с церемонии прощания

Олег Скрипка, Дмитрий Монатик и Руслан Стефанчук приехали на прощание с Ниной Матвиенко (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Кроме того, на похороны приехали хореографы Дмитрий Дикусар и Амадор Лопес, а также певец Петр Зибров.

К тому же присутствовали выдающиеся деятели культуры и народные артисты Украины.

Кстати, на церемонии прощания был хор имени Веревки, солисткой которого была Нина Матвиенко. Хористы исполнили христианскую молитву.

Читайте также подробнее о том, как прошло прощание с легендарной певицей Ниной Матвиенко.

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Нина Матвиенко