ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук розповів про свою відставку: ми відбивалися, як могли

STYLERЖиття    02.03.2020 - 11:05
Гончарук розповів про свою відставку: ми відбивалися, як могли
Олексій Гончарук (фото: РБК-Україна)

У мережі з'явилася листування Олексія Гончарука з Джокером, де прем'єр-міністр розповів про свою відставку

Олексій Гончарук, який зустрівся з Андрієм Єрмаком в київському ресторані, не йде з поста прем'єр-міністра України. Проте глава Кабміну дуже близький до того, щоб написати заяву про відставку. Про це сам Гончарук зізнався під час листування з пранкером Джокером, який спілкувався з прем'єром від імені нардепа Гео Лерос.

Текст скандального листування Джокер опублікував у своєму Telegram-каналі 2 березня.

"На час перевтілився в Гео Лероса. І вирішив зав'язати знайомство з прем'єр-міністром Льошею Гончаруком. Так увійшов у роль, що подивився на нього іншими очима. Кремезний, здоровий, високий рожевощокий чоловік. Красень, з широкими вилицями і узористою борідкою, як з барбершопа. Запросив хлопця у ресторан. Історію нашого роману читайте вище", - написав пранкер, показавши десятки скрінів листування з Гончаруком.

Зазначимо, що під час спілкування "Гео Лерос" підтримував Гончарука і не соромився нецензурно висловлюватися. Також він не приховував свого розчарування від того, що прем'єр може піти зі своєї посади.

Ось кілька реплік Гончарука з листування з Джокером:

  • У парламенті дуже багато людей, які хочуть моєї відставки, друже
  • Наступні 5 днів ще 100 раз все може помінятися
  • Ми відбивалися, як могли
  • Я ніяких заяв не писав, але дійсно до цього дуже близький
  • Жодна людина з таким обсягом завдань не впорається
  • Зе мені нічого і нікого не нав'язує
  • Володя (Бородянський) сильний менеджер. Я не хотів би його втратити
  • У мене поки ще мало досвіду, але я вчуся
  • По "плюсам" нас знищують

Гончарук розповів про свою відставку: ми відбивалися, як могли

Гончарук розповів про свою відставку: ми відбивалися, як могли

Гончарук розповів про свою відставку: ми відбивалися, як могли

Гончарук розповів про свою відставку: ми відбивалися, як могли

Скріншоти листування Гончарука з Джокером

Зазначимо, що у Верховній Раді поки немає заяви Олексія Гончаркука про відставку з посади прем'єр-міністра України.

Зеленський відправляє у відставку Гончарука через Коломойського, - джерело Жертва рейтингу: як і чому Зеленський шукає заміну Гончаруку
Новини України Олексій Гончарук
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся