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Гончарук та Єрмак провели зустріч в київському ресторані

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 22:02
Гончарук та Єрмак провели зустріч в київському ресторані
Фото: Олексій Гончарук та Андрій Єрмак (twitter.com/ChristopherJM)

Гончарук та Єрмак провели зустріч увечері в індійському ресторані "Сутра" в Києві

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та голова Офісу президента Андрій Єрмак ввечері, 1 березня, зустрілися в київському ресторані "Сутра". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Крістофера Міллера в Twitter.

Журналіст повідомив, що став свідком зустрічі Гончарука і Єрмака в індійському ресторані "Сутра" в Києві.

"Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую... Тільки що вони закінчили розмову і пішли. Чи не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", - написав він.

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Новини України КиївОлексій ГончарукАндрій Єрмак
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