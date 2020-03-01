Гончарук та Єрмак провели зустріч в київському ресторані

Фото: Олексій Гончарук та Андрій Єрмак (twitter.com/ChristopherJM)

Гончарук та Єрмак провели зустріч увечері в індійському ресторані "Сутра" в Києві

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та голова Офісу президента Андрій Єрмак ввечері, 1 березня, зустрілися в київському ресторані "Сутра". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Крістофера Міллера в Twitter.

Журналіст повідомив, що став свідком зустрічі Гончарука і Єрмака в індійському ресторані "Сутра" в Києві.

"Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую... Тільки що вони закінчили розмову і пішли. Чи не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського", - написав він.