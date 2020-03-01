У Верховній раді поки немає заяви Гончаркука про відставку

Фото: Олексій Гончарук та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Парламент розгляне питання про Кабмін 4 березня

До Верховної ради станом на 1 березня не надходила заява про відставку від прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Про це сказав спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як заявив Разумков, він очікує на 99%, що всі члени уряду будуть присутні на позачерговому засіданні парламенту 4 березня

"Станом на сьогодні ніяких заяв до Верховної ради не надходило", - сказав він.

У той же час він не зміг уточнити, що означає пункт порядку денного позачергового засідання Ради з формулюванням "Про Кабінет міністрів України".

"Є виключний перелік питань, які були позначені президентом і повинні будуть розглянуті на позачерговому засіданні Верховної Ради України. Я думаю, все їх бачили, список з шести питань. Також і заслуховування доповідей представників силових відомств і відомств, які відповідають за боротьбу з корупцією" , - сказав Разумков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. В порядку денному - питання Кабміну і звіт правоохоронців.

Згідно з порядком денним, Верховна рада, зокрема, розгляне питання "Про Кабінет міністрів України".