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Гончарук залишає Україну: з'явилися фото

STYLERПерсони    07.03.2020 - 16:32
Гончарук залишає Україну: з'явилися фото
Олексій Гончарук (фото: РБК-Україна)

Гончарук після відставки вирішив вилетіти з України

Олексій Гончарук вирішив залишити Україну після своєї гучної відставки з посади прем'єр-міністра 4 березня. Куди попрямував екс-чиновник, фото і подробиці - в матеріалі Styler.

Колишнього прем'єр-міністра вдалося сфотографувати в суботу, 7 березня, коли він сідав у літак. При цьому Гончарук для перельоту вирішив скористатися послугами компанії-лоукостера Wizz Air, пише Страна.

Гончарук залишає Україну: з'явилися фото

Гончарук залишає Україну (фото: Країна)

Олексій Гончарук направився в столицю Португалії Лісабон. Літак вилетів з аеропорту "Київ" у Жулянах.

Варто відзначити, що поки не відомо, з якою метою експрем'єр відправився в Лісабон. Також під питанням і терміни повернення колишнього керівника уряду України.

Нагадаємо, що 4 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради був обраний новий Кабінет міністрів. Його очолив 44-річний колишній голова Івано-Франківської ОДА, львів'янин Денис Шмигаль.

Чим запам'ятався українцям Олексій Гончарук за час свого недовгого, але скандального, перебування на посаді прем'єр-міністра України - можна прочитати в нашому матеріалі.

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