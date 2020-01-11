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Топ-чиновникам підняли зарплати: нові суми приголомшили українців

STYLERПерсони    11.01.2020 - 18:16
Топ-чиновникам підняли зарплати: нові суми приголомшили українців
Чиновникам в Україні підняли зарплати (колаж РБК-Україна)

Генеральному прокурору України та його підлеглим підвищили рівень заробітної плати

Топ-чиновникам України – генеральному прокурору Руслану Рябошапці і його підлеглим підвищили місячний посадовий оклад. За грудень глава прокуратури України отримав понад 93 000 гривень заробітної плати. Дані про доходи українських чиновників опубліковані на "Урядовому порталі".

Місячний посадовий оклад першого заступника генерального прокурора - 89,3 тисячі гривень, заступника - 86,4 гривень, начальника департаменту - 40,3 тисячі гривень, начальника управління - 38,6 тисяч гривень, начальника самостійного відділу - 36,8 тисяч гривень.

З січня 2020 року керівник обласної прокуратури буде отримувати 38 тисяч гривень, його перший заступник - 36,3 тисяч гривень, заступник - 34,5 тисяч гривень, начальник управління - 32 тисячі гривень, його заступник - 30,8 тисяч гривень, прокурор прокуратури 23 тисячі гривень.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада України затвердила свій кошторис в розмірі майже два мільярди гривень. Парламент схвалив за основу і в цілому проект постанови №2614 про кошторис для парламенту на 2019 рік. За документ проголосували 324 парламентарія. В цілому на апарат Верховної ради пішло 1 млрд 970 млн 346,7 тис. гривень.

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