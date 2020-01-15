Кабмін встановив новий рівень зарплат і премій топ-чиновників

Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Зарплати міністрам встановлюються на рівні 33 тис. грн, але вони можуть отримати 200% премій

Кабінет міністрів України змінив принципи оплати праці та встановив сітку зарплат для топ-чиновників. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, у своєму Telegram-каналі.

За даними Гончаренка, який присутній на закритому засіданні уряду, встановлюється новий мінімальний розмір посадового окладу - два прожиткових мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн). Розміри посадових окладів затверджуються в гривнях, а не коефіцієнтах як це було в 2019 році.

Згідно з документом, текст якого є в розпорядженні РБК-Україна, керівник державного органу (Апарат Верховної ради, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Конституційного суду України, Офісу генерального прокурора, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення) матиме посадовий на рівні 37800 грн, а рівня міністерств та центральних органів виконавчої влади - 33600 грн.)

Крім того, встановлюється, що першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам, їх першим заступникам і заступникам може виплачуватися:

1) надбавка за ефективність, яка встановлюється щомісяця першому віце-прем’єр-міністру, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам прем’єр-міністром України, а першим заступникам міністрів - відповідним міністром, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу;

2) премія, яка встановлюється заступникам міністрів (крім перших заступників) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем

Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.