Эти комнатные растения будут цвести круглый год: что можно поставить дома
Комнатные растения создают приятную и здоровую атмосферу, а еще отлично украшают интерьер и добавляют позитивного настроения. Еще растения помогают очищать помещения от вредных веществ, насыщают комнаты кислородом. И многие хотят поставить дома те растения, которые цветут часто или круглый год.
Какие растения цветут круглогодично и их можно поставить в квартире, рассказали в Joу-pup.
Герань
Это классическое растение для содержания в доме. Она цветет всю весну, лето и осень. А при тщательном уходе дает цветы даже зимой. Герань неприхотлива в уходе и любит яркие солнечные места.
Герань. Фото: freepik.com
Азалия
Это красивое растение, с обильным цветением. Азалия показывает свои цветочки весной и летом, но при правильном уходе может цвести также осенью и зимой. Это растение любит яркие и светлые места, а также регулярный полив.
Азалия. Фото: freepik.com
Фиалка
Небольшое растение с очень красивыми цветами разных оттенков. Фиалка цветет круглый год и не требует особенного ухода. Этот цветок любит свет, но не переносит прямые солнечные лучи.
Фиалки. Фото: freepik.com
Хризантема
Крупный и яркий цветок, который цветет осенью и зимой. Хризантема любит яркий свет и регулярный полив.
Хризантемы. Фото: freepik.com
Бегония
Приятное растение с хорошими оттенками цветов - палитра очень большая. Бегония цвете круглый год и не особо прихотлива в уходе. Вашему растению нужно место с хорошим освещением и регулярный полив.
Бегония. Фото: freepik.com
Цикламен
Растение с цветами разных оттенков. Цветет зимой и весной, иногда продолжает цветение до лета. Цикламены любят прохладные места и регулярный полив/
Цикламен. Фото: freepik.com
Кстати, ранее мы писали о том, как понять, что комнатное растение стоит на "неправильном месте".
А еще рассказывали о том, почему вянут цветы в горшках и что можно с этим сделать.