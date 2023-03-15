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Эти комнатные растения будут цвести круглый год: что можно поставить дома

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Среда 15 марта 2023 16:33
Эти комнатные растения будут цвести круглый год: что можно поставить дома Какие растения в доме будут цвести постоянно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Комнатные растения создают приятную и здоровую атмосферу, а еще отлично украшают интерьер и добавляют позитивного настроения. Еще растения помогают очищать помещения от вредных веществ, насыщают комнаты кислородом. И многие хотят поставить дома те растения, которые цветут часто или круглый год.

Какие растения цветут круглогодично и их можно поставить в квартире, рассказали в Joу-pup.

Герань

Это классическое растение для содержания в доме. Она цветет всю весну, лето и осень. А при тщательном уходе дает цветы даже зимой. Герань неприхотлива в уходе и любит яркие солнечные места.

Эти комнатные растения будут цвести круглый год: что можно поставить дома

Герань. Фото: freepik.com

Азалия

Это красивое растение, с обильным цветением. Азалия показывает свои цветочки весной и летом, но при правильном уходе может цвести также осенью и зимой. Это растение любит яркие и светлые места, а также регулярный полив.

Эти комнатные растения будут цвести круглый год: что можно поставить дома

Азалия. Фото: freepik.com

Фиалка

Небольшое растение с очень красивыми цветами разных оттенков. Фиалка цветет круглый год и не требует особенного ухода. Этот цветок любит свет, но не переносит прямые солнечные лучи.

Эти комнатные растения будут цвести круглый год: что можно поставить дома

Фиалки. Фото: freepik.com

Хризантема

Крупный и яркий цветок, который цветет осенью и зимой. Хризантема любит яркий свет и регулярный полив.

Эти комнатные растения будут цвести круглый год: что можно поставить дома

Хризантемы. Фото: freepik.com

Бегония

Приятное растение с хорошими оттенками цветов - палитра очень большая. Бегония цвете круглый год и не особо прихотлива в уходе. Вашему растению нужно место с хорошим освещением и регулярный полив.

Эти комнатные растения будут цвести круглый год: что можно поставить дома

Бегония. Фото: freepik.com

Цикламен

Растение с цветами разных оттенков. Цветет зимой и весной, иногда продолжает цветение до лета. Цикламены любят прохладные места и регулярный полив/

Эти комнатные растения будут цвести круглый год: что можно поставить домаЦикламен. Фото: freepik.com

Кстати, ранее мы писали о том, как понять, что комнатное растение стоит на "неправильном месте".

А еще рассказывали о том, почему вянут цветы в горшках и что можно с этим сделать.

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