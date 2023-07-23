Подкормите помидоры этими удобрениями и точно получите щедрый урожай: народные средства

В июле очень важно подкормить помидоры, ведь от этого зависит, насколько щедрый урожай вы получите. При этом нужно выбрать не только правильное удобрение, но и придерживаться определенных рекомендаций по его внесению.

О том, чем подкормить растения, рассказали на You Tube канале "Дім і присадибна ділянка".

Когда и как подкормить помидоры

Уход за томатами в июле - это поливы, подкормки, рыхление почвы, пасынкование и формирование кустов, защита от болезней и вредителей. Уход в июле направлен на то, чтобы растения продолжали цвести, завязали как можно больше плодов и довели до созревания уже сформированные плоды.

"Если в этот период помидоры не получают достаточно питательных веществ, сформируется много пустоцвета, а плоды, если и будут, то небольшими. Поэтому, как только на томатах появляются бутоны и цветы, нужно подкормить помидоры фосфорно-калийными удобрениями", - объясняет огородница.

Подкармливать томаты можно с помощью полива или опрыскиванием. Это нужно делать вечером, когда жара спадает, или утром в пасмурный день.

"Если солнце сильно припекает, жидкость просто испарится, а на листьях может появиться ожог. Промежуток между двумя подкормками должен быть не менее недели. Хотя лучше будет, если он составит около двух недель", - говорит хозяйка.

Чем лучше подкормить помидоры

"Если почва не очень плодородная, то можно использовать минеральные удобрения. Тогда вы будете знать, что помидоры получат все, что им нужно. Если на грядках у вас чернозем, то стоит подкормить органическими удобрениями", - говорит огородница.

Она советует взять 5 г монофосфата калия и развести в 10 л воды, затем полить под корень растения на увлажненную почву. Достаточно 0,5 -1 л под куст.

Также можно использовать суперфосфат - 1 ст. л. вещества нужно развести в 1 л горячей воды, затем растворить в 10 л воды и полить помидоры.

Древесную золу можно рассыпать под куст на политую землю. Она тоже хорошо подпитывает томаты.

Если заметили, что листья на помидорах скручиваются, то им может не хватать влаги. Надо хорошо полить растения, потому что из-за засухи у них возникает нехватка кальция. В этом случаи разведите 1 ст. л. кальциевой селитры на ведро воды, затем полейте по 1 л под куст.

Также помидоры хорошо подкармливать настоем крапивы. Зелень на несколько дней залейте водой, чтобы началось брожение. Тогда в 1 л этого вещества дайте 1 ст.л. л. кальциевой селитры, а затем растворите это в 10 л воды и полейте помидоры.

Еще один рецепт удобрения - на 2 л молочной сыворотки дайте 8 л воды, 1 ст. л. просеянного пепла и 15 капель йода. Этим раствором опрыскайте томаты. Можно еще добавить немного жидкого мыла, или натертого хозяйственного. Такая обработка является и хорошей подкормкой, и эффективной профилактикой болезней и грибков.