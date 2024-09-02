"Главная тенденция - женственность": Андре Тан назвал тренды этой осени (видео)

Что сказал знаменитый модельер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram .

Тренды осени-2024 от Андре Тана

Так, по словам модного специалиста, в моде этой осенью - женственность, и такая тенденция будет отображаться во всех сочетаниях, цветах и аксессуарах. Тан озвучил детали.

"Главная тенденция - женственность. Это будет проявляться в акценте на талии и прозрачных тканях. Силуэты будут хоть и с выраженными маскулинными плечами, но в общем-то элегантные. Цвета и стилистика этого сезона - вау", - объяснил он.

Тан показал примеры модных вещей (скриншоты)

Что касается цветов, как говорит Андре, винные оттенки плавно перешли из прошлого сезона в этот. Поэтому смело доставайте из гардероба бордовые вещи, которые очень актуальны. Также трендовыми остаются хаки, болотный и другие сложные оттенки зеленого.

Модельер назвал модные цвета и текстуры (скриншоты)

Если говорить о текстуре, то кожа и замша еще долго будут на пике популярности. Особенно специалист советует обратить внимание на коричневые замшевые сумки, которые, по словам дизайнера, будут повсюду.

"Акценты. Здесь обратите внимание на массивные шарфы и высокие воротники, брелки на сумках неожиданно, но будут блестеть, как говорится, у всех модниц", - делится специалист по моде.

Тан рассказал о трендовых аксессуарах (скриншот)

Также верните внимание на стиль офис кор - интерпретация классического офисного стиля, сочетающая в себе элегантные дресскодовые сдержанные с нотками индивидуальности вещи.

"Этот стиль является сдержанным и в то же время очень сексуальным", - говорит Андре.

Также мужчина рассказал о стиле офис кор, который будет актуален этой осенью (скриншот)

"Крошки мои, тенденции этой осени уже вас ждут. Ты уже решила что возьмешь с этих трендов в свой гардероб?" - напоследок поинтересовался известный украинец.