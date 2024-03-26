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"Такого еще не было". Андре Тан рассказал о самом стрессовом показе в жизни

Вторник 26 марта 2024 10:29
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"Такого еще не было". Андре Тан рассказал о самом стрессовом показе в жизни Фото: Андре Тан поделился воспоминаниями о тяжелом показе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Андре Тан

Дизайнер Андре Тан рассказал, что самый стрессовый показ в его жизни состоялся недавно в Лос-Анджелесе, ведь он был трижды под угрозой срыва.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Андре в Instagram.

Что известно о показе в Лос-Анджелесе

Так, Андре поделился подробностями модного события в США.

"Во-первых, за 2 часа до показа нам сообщили, что в нашем украинском блоке будет перуанский дизайнер (да, да - вы все правильно прочитали). Конечно, мы, все украинские дизайнеры, которые должны были представлять свои коллекции, отказались участвовать, если это будет так. Но, к счастью, нам удалось отстоять свое право открывать этот день и никаких перуанских дизайнеров не было в нашем блоке", - рассказал кутюрье.

"Во-вторых, в 2 часа дня, а мой показ должен быть в 7 вечера, у меня было только 5 девушек-моделей, а выходов в 4 раза больше! И только благодаря Трушковскому и нашему большому украинскому комьюнити, мы смогли собрать украинских моделей за 2 часа до показа", - поделился модельер.

По словам Андре, хоть он испытал сильнейший стресс за все мои недели моды, но миссия выполнена.

Отметим, что показ дизайнера в Лос-Анджелесе прошел в рамках программы Ukrainian Fashion Forward. Перед событием показали трехминутное видео об Украине, которое тронуло всех до слез.

&quot;Такого еще не было&quot;. Андре Тан рассказал о самом стрессовом показе в жизни&quot;Такого еще не было&quot;. Андре Тан рассказал о самом стрессовом показе в жизни&quot;Такого еще не было&quot;. Андре Тан рассказал о самом стрессовом показе в жизниАндре Тан провел показ в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кстати, Андре Тан назвал самые популярные вещи зимнего сезона.

До этого Андре Тан назвал самые трендовые цветовые сочетания в 2024 году.

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Андре Тан
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