ua en ru
Пн, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Головна тенденція - жіночність": Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)

Понеділок 02 вересня 2024 14:49
UA EN RU
"Головна тенденція - жіночність": Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео) Андре Тан (Фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Любов Блажко

Відомий український дизайнер Андре Тан детально розповів про головні тенденції цієї осені.

Що сказав знаменитий модельєр, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.

Тренди осені-2024 від Андре Тана

Так, за словами модного спеціаліста, в моді цієї осені – жіночність, і така тенденція буде відображатися у всіх поєднаннях, кольорах та аксесуарах. Тан озвучив деталі.

"Головна тенденція - жіночність. Це проявлятиметься в акценті на талії та прозорих тканинах. Силуети будуть хоч і з вираженими маскулінними плечима, але загалом елегантні. Кольори та стилістика цього сезону - вау", - пояснив він.

&quot;Головна тенденція - жіночність&quot;: Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)&quot;Головна тенденція - жіночність&quot;: Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)

Тан показав приклади модних речей (скриншоти)

Що стосується кольорів, як говорить Андре, винні відтінки плавно перейшли із минулого сезону в цей. Тому сміливо діставайте з гардероба бордові речі, які є дуже актуальними. Також трендовими залишаються: хакі, болотний та інші складні відтінки зеленого.

&quot;Головна тенденція - жіночність&quot;: Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)&quot;Головна тенденція - жіночність&quot;: Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)&quot;Головна тенденція - жіночність&quot;: Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)

Модельєр назвав модні кольори та текстури (скриншоти)

Якщо говорити про текстуру, то шкіра та замша ще довго будуть на піку популярності. Особливо фахівець радить звернути увагу на коричневі замшеві сумки, які, за словами дизайнера, будуть повсюди.

"Акценти. Тут зверніть увагу на масивні шарфи та високі комірці, брелки на сумках несподівано, але будуть блищати, як то кажуть, у всіх модниць", - ділиться спеціаліст з моди.

&quot;Головна тенденція - жіночність&quot;: Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)&quot;Головна тенденція - жіночність&quot;: Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)

Тан розповів про трендові аксесуари (скриншот)

Також верніть увагу на стиль офіс кор - інтерпретація класичного офісного стилю, яка поєднує в собі елегантні дрескодові стримані з нотками індивідуальності речі.

"Цей стиль стриманий і водночас дуже сексуальний", - каже Андре.

&quot;Головна тенденція - жіночність&quot;: Андре Тан назвав тренди цієї осені (відео)

Також чоловік розповів про стиль офіс кор, який буде актуальним цієї осені (скриншот)

"Крихітки мої, тенденції цієї осені вже на вас чекають. Ти вже вирішила що візьмеш із цих трендів у свій гардероб?" - наостанок поцікавився відомий українець.

Також раніше Тан розказував, як зібрати ідеальний джинсовий образ.

А ще дизайнер ділився подробицями про найстресовіший показ у своєму житті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан Стиль життя Тренди
NEWS
В Україні з вересня підняли акциз на пальне. Що буде з цінами на бензин
В Україні з вересня підняли акциз на пальне. Що буде з цінами на бензин