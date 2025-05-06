Главная ошибка при мытье рук мылом: вы тоже ее делаете?

Вы удивитесь, но почти каждый из нас неправильно моет руки! Узнайте о ключевой ошибке, которая сводит на нет все усилия, и научитесь эффективно защищать себя от инфекций с помощью простых шагов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об ошибке во время этой гигиенической процедуры, которую делают многие.

Главная ошибка при мытье рук

Итак, какая же это почти универсальная ошибка? Большинство людей недостаточно долго намыливают руки.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), для эффективного удаления грязи и микробов с поверхности кожи необходимо намыливать руки не менее 20-30 секунд. Это то время, которое нужно мылу, чтобы разрушить жировую оболочку вирусов и бактерий, а механическое трение помогло смыть их.

А как часто мы на самом деле моем руки в течение такого длительного времени? Задумайтесь над своими ежедневными привычками. Чаще всего процесс сводится к быстрому смачиванию рук водой, одному-двум потирающим движениям с мылом и мгновенному смыванию. Этого совершенно недостаточно для того, чтобы качественно очистить кожу от потенциальных возбудителей болезней.

Почему именно 20-30 секунд являются критически важными?

Разрушение микробов

Мыло действует как поверхностно-активное вещество. Его молекулы имеют две "головы": одна притягивает воду, другая - жир. Когда мы намыливаем руки, жирорастворимые "хвосты" молекул мыла связываются с жировой оболочкой многих вирусов и бактерий, а также с частицами грязи и жира на нашей коже. Механическое трение помогает разорвать эти оболочки и отделить микробы от кожи. Однако, этот процесс занимает определенное время. Слишком быстрое смывание мыла не дает ему достаточно времени для эффективного действия.

Механическое удаление

Простое ополаскивание водой не смывает все микробы. Только активное трение намыленных рук в течение достаточного времени позволяет механически оторвать грязь и микроорганизмы от кожи и смыть их водой.

Чем грозит неправильное мытье рук?

Недостаточно длительное намыливание рук значительно повышает риск распространения различных инфекций, включая:

Респираторные заболевания

Грипп, простуда, COVID-19 и другие вирусные инфекции часто передаются через контакт с загрязненными поверхностями и последующее касание лица. Эффективное мытье рук является ключевым способом разорвать эту цепочку передачи.

Кишечные инфекции

Бактерии и вирусы, вызывающие диарею, рвоту и другие расстройства пищеварения, также часто попадают в организм через грязные руки.

Кожные инфекции на коже

Недостаточное удаление бактерий с кожи может привести к развитию местных инфекций.

Как правильно мыть руки?

Смочите руки чистой проточной водой. Вода должна быть комфортной температуры. Нанесите достаточно мыла, чтобы покрыть всю поверхность рук. Подойдет как жидкое, так и твердое мыло. Намыливайте руки в течение не менее 20-30 секунд. Тщательно потрите ладони между собой, потрите каждую ладонь о тыльную сторону другой руки, переплетите пальцы и потрите между ними, потрите большие пальцы круговыми движениями, потрите кончики пальцев о ладони.

Не забудьте о запястьях. Тщательно смойте руки чистой проточной водой. Убедитесь, что все мыло смыто. Высушите руки чистым полотенцем или одноразовой салфеткой. Влажные руки легче снова загрязняются.