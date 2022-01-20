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"Голова розколюється і жахливо нудить": дружина Романа Сасанчина потрапила до лікарні

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Четвер 20 січня 2022 16:14
"Голова розколюється і жахливо нудить": дружина Романа Сасанчина потрапила до лікарні Фото: Роман Сасанчин з дружиною Іванною (instagram.com/annavi_i)
Автор: Роман Мирончук

Дружина 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна опинилася в лікарні після того, як у неї кілька днів була температура 39-40 і лікарі не могли її збити.

Про це 24-річна блогерка розповіла в Instagram-сторіз.

Тепер молода мама знаходиться під крапельницями. При цьому вона не говорить, який діагноз їй поставили лікарі. Але обрадувала підписників тим, що зараз її температура стабілізувалася і становить 36,6 градусів.

&quot;Голова розколюється і жахливо нудить&quot;: дружина Романа Сасанчина потрапила до лікарні

Скріншот з Instagram

Але не все так добре. Іванна зізналася, що після крапельниці і всіх таблеток, які їй дають, у неї жахливо болить голова і нудить. Вона сподівається, що вже скоро зможе відправитися додому, де її чекає маленька дочка.

В даний момент за дитиною, якій немає і місяця, доглядають батьки.

Нагадаємо, у Іванни були складні пологи і вагітність. Вона багато часу провела в лікарні до народження дочки. Чоловік намагався у всьому її підтримувати.

Днями Іванна розповіла про сварку з Сасанчиним. Її чоловік довго не міг потрапити додому через що у них сталася сварка. В той день у неї була висока температура і дитина не хотів злазити з рук, тому дратівливість дівчини можна зрозуміти.

"Мій коханий чоловік ніяк не може додому приїхати. З ним посварилися. Бачити не хочу", - заявила Іванна.

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