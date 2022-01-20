"Голова розколюється і жахливо нудить": дружина Романа Сасанчина потрапила до лікарні

Дружина 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна опинилася в лікарні після того, як у неї кілька днів була температура 39-40 і лікарі не могли її збити.

Тепер молода мама знаходиться під крапельницями. При цьому вона не говорить, який діагноз їй поставили лікарі. Але обрадувала підписників тим, що зараз її температура стабілізувалася і становить 36,6 градусів.

Скріншот з Instagram

Але не все так добре. Іванна зізналася, що після крапельниці і всіх таблеток, які їй дають, у неї жахливо болить голова і нудить. Вона сподівається, що вже скоро зможе відправитися додому, де її чекає маленька дочка.

В даний момент за дитиною, якій немає і місяця, доглядають батьки.