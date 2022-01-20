"Голова розколюється і жахливо нудить": дружина Романа Сасанчина потрапила до лікарні
Дружина 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна опинилася в лікарні після того, як у неї кілька днів була температура 39-40 і лікарі не могли її збити.
Про це 24-річна блогерка розповіла в Instagram-сторіз.
Тепер молода мама знаходиться під крапельницями. При цьому вона не говорить, який діагноз їй поставили лікарі. Але обрадувала підписників тим, що зараз її температура стабілізувалася і становить 36,6 градусів.
Скріншот з Instagram
Але не все так добре. Іванна зізналася, що після крапельниці і всіх таблеток, які їй дають, у неї жахливо болить голова і нудить. Вона сподівається, що вже скоро зможе відправитися додому, де її чекає маленька дочка.
В даний момент за дитиною, якій немає і місяця, доглядають батьки.
Нагадаємо, у Іванни були складні пологи і вагітність. Вона багато часу провела в лікарні до народження дочки. Чоловік намагався у всьому її підтримувати.
Днями Іванна розповіла про сварку з Сасанчиним. Її чоловік довго не міг потрапити додому через що у них сталася сварка. В той день у неї була висока температура і дитина не хотів злазити з рук, тому дратівливість дівчини можна зрозуміти.
"Мій коханий чоловік ніяк не може додому приїхати. З ним посварилися. Бачити не хочу", - заявила Іванна.