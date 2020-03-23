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Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

STYLERЖиття    23.03.2020 - 00:40
Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту
Голос країни 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2020 10 випуск транслюється 22 березня 2020 року на каналі 1+1. Почалися перші вокальні нокаути, і першими артистами стали учасники команди Монатіка

Голос країни 10 випуск 10 сезону вийшов 22 березня 2020 року на телеканалі 1+1. Першими артистам вокальних нокаутів стали учасники команди Монатіка. Інші судді проекту Потап, Настя Каменських, Тіна Кароль та Дан Балан могли когось "вкрасти" до себе в команду.

Першим на сцену вийшов Олександр Календа. Тренер MONATIK залишився задоволений виступом учасника, тому Олександр посів перше крісло.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Олександр Календа (фото: facebook.com/goloskrainy)

Олександр Календа (відео: YouTube)

Далі за місце в прямих ефірах поборолась Ася Хорошун. Дівчина посіла перше місце, потіснивши Олександра на друге.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Ася Хорошун (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ася Хорошун (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшов Сергій Асафатов. Хлопець виконав пісню Sting - Roxanne і зіграв на двох музичних інструментах. Сергій Асафатов зайняв перший стілець і посунув Олександра і Асю.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Сергій Асафатов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергій Асафатов (відео: YouTube)

Наступною підкорювати вокальну сцену вийшла Марія Щербак. MONATIK дарує Марії третій стілець. Учасниця посунула Олександра на четвертий стілець.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Марія Щербак (фото: facebook.com/goloskrainy)

Марія Щербак (відео: YouTube)

Далі запалити сцену Голосу країни вийшла Ліда Лі. Дівчина вийшла з наміром боротися за місце в прямих ефірах до останнього. Тренер вважає, що це був грандіозний виступ, але впевнений, що Ліда може працювати ще краще. Учасниця села на друге крісло. Олександр Календа зайняв місце на стільці очікування.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Ліда Лі (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ліда Лі (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшов сучасний гуцул Сергій Роман. Співак своїм вибуховим музичним експериментом завоював друге крісло. Марія Щербак перейшла на стільчик очікування, а Сергій Асафатов автоматично пройшов у чвертьфінал.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Сергій Роман (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергій Роман (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшов Владислав Семенов. MONATIK запросив присісти Владислава на четвертий стілець. Ася Хорошун перейшла на лавку запасних.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Владислав Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Владислав Семенов (відео: YouTube)

Далі підкорити тренерів і глядачів вийшла Марія Кондратенко. Наставник вважає, що Марія ще дуже юна для прямих ефірів. Але Дан Балан скористався своїм правом на "крадіжку" співачки.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Марія Кондратенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Марія Кондратенко (відео: YouTube)

Після цього завоювати місце в прямих ефірах спробувала остання учасниця з команди Монатіка - Мелен Пасса. Дівчина своїм запальним виступом підкорила наставника і зайняла перший стілець.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Мелен Пасса (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мелен Пасса (відео: YouTube)

Чвертьфіналістами команди Монатіка стали Мелен Пасса, Сергій Асафатов, Сергій Роман і Ліда Лі.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

(фото: facebook.com/goloskrainy)

Також далі проходить Марія Кондратенко. За новими правилами шоу, дівчина автоматично потрапила в прямі ефіри в складі команди Дана Балана.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Марія Кондратенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Backstage десятого випуску 10 сезону Голосу країни 2020 (відео: YouTube)

Шоу Голос країни-10 повідомляє про перенесення прямих ефірів Нові правила на проекті “Голос країни-10”: вперше тренери матимуть змогу «вкрасти» учасника у нокаутах
Новини України шоубизГолос країни 10
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