Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Голос країни 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2020 9 випуск транслюється 15 березня 2020 року на каналі 1+1. MONATIK, Тіна Кароль, Дан Балан, Потап і Настя Каменських вибрали собі учасників 10 сезону

Голос країни 9 випуск 10 сезону вийшов 15 березня 2020 року на телеканалі 1+1. Судді проекту Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному шоу.

Другі вокальні бої ювілейного сезону починає R'n'B співак Єгор Шагаков і айтішник, який співає, Максим Перепелиця з команди Потапа і Насті Каменських. До наступного етапу шоу зіркові тренери запросили Максима Перепелицю.

Максим Перепелиця (фото: facebook.com/goloskrainy)

Максим Перепелиця і Єгор Шагаков (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшли непохитна Олександра Горупа і китайський студент ЧуаньЮн Сюй з команди Дана Балана. Виступ хлопця більше сподобалося судді, і він проходить далі

ЧуаньЮн Сюй (фото: facebook.com/goloskrainy)

ЧуаньЮн Сюй і Олександра Горупа (відео: YouTube)

Після цього сцену розділили співаючий юрист Роман Клюба і хранителька традицій Уляна Горбачевська з команди Тіни Кароль. Українська співачка була дуже задоволена виступом учасників, але в своїй команді вона залишає Уляну Горбачовську.

Уляна Горбачевська (фото: facebook.com/goloskrainy)

Уляна Горбачевська та Роман Клюба (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшла українська Billie Eilish Тоня Сова проти мультиінструменталіста Сергія Асафатова з команди Монатіка. Співак вирішив залишити на проекті Сергія Асафатова, але Потап і Настя Каменських вчинили "крадіжку" і запросили Тоню Сову в свою команду.

Сергій Асафатов і Тоня Сова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергій Асафатов і Тоня Сова (відео: YouTube)

Після цього у вокальному двобої зійшлися чуттєвий Віталій Окс і вулична співачка Ксенія Бугу з команди Тіни Кароль. До наступного етапу шоу Тіна Кароль запросила Віталія Окса.

Віталій Окс (фото: facebook.com/goloskrainy)

Віталій Окс і Ксенія Бугу (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшла Карина Балашова проти Тетяни Ничай з команди Потапа і Насті Каменських. Судді залишилися вражені виступом учасниць, але далі проходить тільки одна з них, і це Карина Балашова.

Карина Балашова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Карина Балашова і Тетяна Ничай (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшли підопічні Потапа і Насті Каменських - Вахтанг Вахтангішвілі і Юлія Коровко. Вони виконали легендарний хіт Потапа і Насті - "Не люби мне мозги". Судді вирішили, що далі проходить Юлія Коровко.

Юлія Корівка (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юлія Коровко і Вахтанг Вахтангішвілі (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшли дві юні красуні з команди Дана Балана - Ганна Безгалова і Настя Балог. При цьому далі проходить Настя Балог.

Настя Балог (фото: facebook.com/goloskrainy)

Настя Балог і Ганна Безгалова (відео: YouTube)

Після цього на сцену піднялися актор дитячого театру Руслан Опанасенко і неперевершена Мелен Пасса з команди Монатіка. Суддя вирішив залишити Мелен.

Мелен Пасса (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мелен Пасса і Руслан Опанасенко (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшли Катерина Степура і Ганна Боршовська з команди Потапа і Насті Каменських. Дівчата виконали хіт сучасності "Каждый раз" (Монеточка). Судді дали шанс Катерині Степурі.

Катерина Степура (фото: facebook.com/goloskrainy)

Катерина Степура і Ганна Боршовская (відео: YouTube)

Після дівчат на сцену вийшов чоловічий дует з команди Монатіка - Марко Квітка і Олександр Календа з піснею, яку написав колишній учасник Голосу ROZHDEN - "Знаешь". MONATIK дарує шанс пройти далі Олександру Календі, але Тіна Кароль "вкрала" Марка Квітку в свою команду.

Олександр Календа і Марко Квітка (фото: facebook.com/goloskrainy)

Олександр Календа і Марко Квітка (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшли Ольга Баландюх і Анна Трубецька з команди Тіни Кароль. Співачка залишила у своїй команді Ганну Трубецьку.

Анна Трубецька (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анна Трубецька і Ольга Баландюх (відео: YouTube)

Після дівчат вийшов ще один жіночий дует, але на цей раз з команди Потапа і Насті Каменських - Альона Крутиенко проти Олесі Лейченко. Далі проходить Олеся Лейченко.

Олеся Лейченко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Олеся Лейченко і Олена Крутиенко (відео: YouTube)

Наступний батл відбувся між трьома дівчатами - Тамарою Балюк, Христиною Карабановою і Кариною Арбельяні з команди Дана Балана. Судді сподобався виступ Тамари та Христини. Дівчата продовжують боротися за перемогу в шоу.

Тамара Балюк і Христина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тамара Балюк і Христина Карабанова (відео: YouTube)

Далі від команди Монатіка вийшов дует - Зоряна Атлас і Ася Хорошун. MONATIK дарує шанс пройти у наступний етап шоу Асі Хорошун.

Ася Хорошун (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ася Хорошун і Зоряна Атлас (відео: YouTube)

Завершив вокальні бої ювілейного сезону Голосу романтичний офіцер Василь Процюк проти фаворитки YouTube Ольги Мельник з команди Тіни Кароль. Далі проходить Ольга Мельник.

Ольга Мельник (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Мельник і Василь Процюк (відео: YouTube)