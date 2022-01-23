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Дочка Меладзе, яка стала учасницею "Голосу країни 2022", розповіла про складні стосунки з Брежнєвою

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Неділя 23 січня 2022 16:19
Дочка Меладзе, яка стала учасницею "Голосу країни 2022", розповіла про складні стосунки з Брежнєвою Фото: Лія Меладзе (instagram.com/meladzeliya)
Автор: Роман Мирончук

Дочка композитора і продюсера Костянтина Меладзе Лія спробує свої сили в новому сезоні вокального шоу "Голос країни 2022".

В інтерв'ю ТСН, вона розповіла, як часто спілкується зі своїм батьком, і які у неї стосунки з дружиною Меладзе Вірою Брежнєвою.

Лія Меладзе зізналася, що вони часто з батьком телефонують один одному і переписуються в соцмережах. Коли Костянтин приїжджає до Києва, то завжди зустрічається зі своєю 17-річною дочкою.

Дочка Меладзе, яка стала учасницею &quot;Голосу країни 2022&quot;, розповіла про складні стосунки з Брежнєвою

Лія Меладзе (фото: instagram.com/meladzeliya)

При цьому, що стосується спілкування з Вірою Брежнєвою, то у них натягнуті відносини, і вони зовсім не спілкуються.

"Ми взагалі не спілкуємося. Я спілкуюся тільки з татом. Конфліктів ніяких не було, взагалі нічого не було. Просто я спілкуюся тільки з татом", - розповіла Лія.

Заначимо, що Костянтина Меладзе любить балувати свою дружину дорогими подарунками. Восени 2021 року на річницю весілля продюсер купив Брежнєвій діамантове кільце-змійку Bulgari за 1 718 000 рублів, що становить близько 640 тисяч гривень.

Нагадаємо, що пара офіційно зареєструвала свої стосунки в 2015 році.

Нещодавно зіркова пара облаштувала спільні апартаменти, де зупиняються, коли прилітають до Києва. Нерухомість разом з паркінгом була куплена в ЖК Skyline, який знаходиться на Печерську. Площа квартири становить 206 квадратних метрів.

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Голос країни Костянтин Меладзе
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