Дочка Меладзе, яка стала учасницею "Голосу країни 2022", розповіла про складні стосунки з Брежнєвою

В інтерв'ю ТСН , вона розповіла, як часто спілкується зі своїм батьком, і які у неї стосунки з дружиною Меладзе Вірою Брежнєвою.

Лія Меладзе зізналася, що вони часто з батьком телефонують один одному і переписуються в соцмережах. Коли Костянтин приїжджає до Києва, то завжди зустрічається зі своєю 17-річною дочкою.

Лія Меладзе (фото: instagram.com/meladzeliya)

При цьому, що стосується спілкування з Вірою Брежнєвою, то у них натягнуті відносини, і вони зовсім не спілкуються.

"Ми взагалі не спілкуємося. Я спілкуюся тільки з татом. Конфліктів ніяких не було, взагалі нічого не було. Просто я спілкуюся тільки з татом", - розповіла Лія.