Голос країни 2022: кращі виступи першого ефіру нового сезону вокального шоу
"Голос країни 2022" стартував сьогодні, 23 січня, на телеканалі "1+1". Це вже дванадцятий сезон, і цього року взяти участь у проєкті висловили бажання 5 тисяч осіб.
Детальніше про кращі виступи читайте і дивіться в нашому матеріалі нижче.
На "сліпих прослуховуваннях" наставники проєкту Святослав Вакарчук, Потап, Надя Дорофєєва та Оля Полякова обирали учасників у свою команду вокалістів.
Також в цьому сезоні з'явилося нововведення "Інший шанс" - п'яте тренерське подвійне крісло, яке зайняв народний тренер Андрій Мацола і вокалістка гурту Kazka Олександра Зарицька.
Перший учасник "Голосу країни 2022" Євген Бічасний заспівав легендарну пісню Stayin' Alive гурту Bee Gees. Першою повернула своє крісло нова тренер проєкту - Оля Полякова. Також повернулися Потап і Надя Дорофєєва. Євген вибрав команду Наді.
Євген Бічасний - "Stayin' Alive " (відео: YouTube)
Ярослав Гавянець, який потрапив у полон, довів до сліз наставників своєю історією. На проєкті він заспівав пісню "Тебе це може вбити" гурту СКАЙ. Йому своїм співом вдалося розгорнути крісло Олі Полякової, тому він продовжує брати участь в шоу в її команді.
Ярослав Гавянец - "Тебе це може вбити" (відео: YouTube)
Кримська татарка Аліє Хаджабадінова зачарувала всіх своїм співом. Дівчина виконала народну пісню Bagcalarda Kestane.
Аліє Хаджабадінова - " Bagcalarda kestane "(відео: YouTube)
Інеса Грицаєнко продемонструвала несподіване джазове звучання одного з найпопулярніших хітів 2021 року - "Гуси". Її сестра Аліна акомпанувала на саксофоні.
Інеса Грицаєнко - "Гуси" (відео: YouTube)
Нагадаємо, дочка Костянтина Меладзе Лія розповіла про складні стосунки з дружиною свого батька Вірою Брежнєвою.
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