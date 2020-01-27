Голос країни 2020: зірка серіалу "Кварталу 95" заспівала пророчу пісню

Голос країни 2020 в 10 сезоні для деяких учасників став по-справжньому пророчим і доленосним. Так, актриса Дарина Петрожицька, зірка серіалу "Папік" від "Студії Квартал 95", повторила свій номер з серіалу, повернувши одного з суддів. Всі деталі виступу-дежавю на другому ефірі "Голосу" - у матеріалі Styler.

28-річна актриса вирішила виконати пісню "Голубка", до якої повернула до себе Тіну Кароль, Дмитра Шурова та Ярослава Малого (Мачете) в серіальному шоу "Співай".

Голос країни 2020, Дарина Петрожицька (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Прониклива лірична пісня "Голубка" української інді-рок-групи Vivienne Mort у виконанні Дарини Петрожицької змогла повернути до себе Тіну Кароль, яка була шокована таким дежавю.

"Я не можу повірити своїм очам", - прокоментувала Кароль.

Актриса, яка виконала роль Лізи у серіалі, розповіла, що саме Тіна Кароль надихнула її взяти участь в реальному пісенному конкурсі.

"Тоді, на знімальному майданчику я підійшла і сказала: "Спасибі вам за цей знімальний день". Ви тоді запитали скільки мені років, я кажу 28, а ви мені: "Ну пора вже, удачі". І тоді я послухала вас і ви повернулися", - емоційно поділилася актриса.

Далі Даша буде боротися за перемогу в команди Тіни Кароль.

Голос країни 2020, Дарина Петрожицька (відео: YouTube)