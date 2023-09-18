На "Голос країни 13" песня богослова из Львова пробрала всех до мурашек (видео)
На Голосу країни 13 пришел выступить 26-летний богослов из Львова Назарий Малиновский. Парень очаровал судей и публику, исполнив проникновенную песню.
Его выступление опубликовано на YouTube-канале проекта.
Что известно о богослове из Львова
В детстве именно благодаря своей бабушке парень почувствовал, что хочет проповедовать и вдохновлять других верить в Бога. После учебы в семинарии Назар осознал, что очень хочет петь.
На сцене проекта Назарий спел песню Lewis Capaldi - Bruises. Его вокал и бархатистый тембр голоса не оставил никого равнодушным.
Певица и судья Надя Дорофеева пригласила парня к себе в команду, но он захотел в команду к Юлии Саниной.
"В моей команде нет таких голосов, таких сильных", - сказала Санина.
Назар рассказал, что иногда выступает на улицах, а так он богослов.
Реакция Нади Дорофеевой
"Вы нас зачаровали", - отреагировала Надя Дорофеева.
Также певица поделилась историей, которая с ней произошла на гастролях в Чернигове, когда она пела песню "Вотс ап".
"Когда началась песня, девушка во втором ряду начала рыдать. После концерта мы познакомились и она рассказала, что на этот концерт она должна была прийти со своим парнем, но сейчас он на фронте, и она говорит: "Я думала, не пойду". Но он сказал: "Иди, я хочу, чтобы ты жила нормальную жизнь". Это вселило в меня такую надежду. Я сидела и вспоминала эти ощущения, эту историю. Ваш голос заставил меня оказаться в вашей истории, это была сила", - поделилась Надя.
Напомним, что ранее "Голос країни" покорил боец ВСУ с песней о неизвестном герое.
Также мы писали, что самый поющий боец ВСУ на "Голосі країни" покорил исполнением песни "Києве мій".