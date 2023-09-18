На "Голос країни 13" песня богослова из Львова пробрала всех до мурашек (видео)

Что известно о богослове из Львова

В детстве именно благодаря своей бабушке парень почувствовал, что хочет проповедовать и вдохновлять других верить в Бога. После учебы в семинарии Назар осознал, что очень хочет петь.

На сцене проекта Назарий спел песню Lewis Capaldi - Bruises. Его вокал и бархатистый тембр голоса не оставил никого равнодушным.

Певица и судья Надя Дорофеева пригласила парня к себе в команду, но он захотел в команду к Юлии Саниной.

"В моей команде нет таких голосов, таких сильных", - сказала Санина.

Назар рассказал, что иногда выступает на улицах, а так он богослов.

Реакция Нади Дорофеевой

"Вы нас зачаровали", - отреагировала Надя Дорофеева.

Также певица поделилась историей, которая с ней произошла на гастролях в Чернигове, когда она пела песню "Вотс ап".

"Когда началась песня, девушка во втором ряду начала рыдать. После концерта мы познакомились и она рассказала, что на этот концерт она должна была прийти со своим парнем, но сейчас он на фронте, и она говорит: "Я думала, не пойду". Но он сказал: "Иди, я хочу, чтобы ты жила нормальную жизнь". Это вселило в меня такую надежду. Я сидела и вспоминала эти ощущения, эту историю. Ваш голос заставил меня оказаться в вашей истории, это была сила", - поделилась Надя.