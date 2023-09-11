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"Голос країни" покорил боец ВСУ с песней о неизвестном герое: все судьи плакали (видео)

Понедельник 11 сентября 2023 09:43
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"Голос країни" покорил боец ВСУ с песней о неизвестном герое: все судьи плакали (видео) Фото: Александр Панчишин покорил "Голос країни" (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Михаил Панчишин, ветеран войны, известный под псевдонимом Ptashkin, успешно прошел слепые прослушивания в проекте "Голос країни", который проходил в Польше. Его песня о неизвестном герое, служившем в ВСУ, впечатлила всех судей.

О том, как выступил военный - читайте в материале ниже.

Что известно о Михаиле Панчишине

Михаил Панчишин, 25-летний участник, исполнил свою авторскую песню "Невідомий герой", написанную в сотрудничестве с его побратимами. Четыре кресла развернулись, и Михаил присоединился к команде певца Артема Пивоварова.

По словам участника, до полномасштабного российского вторжения он занимался пением. Он также был солистом группы Ptashkin (коллектив прекратил свое существование летом 2018 года) и победителем талант-шоу "X-Фактор" в 2017 году.

Однако, после агрессии со стороны России, львовянин решил заступить на защиту Украины. Он активно участвовал в освобождении Киевской области и принимал участие в обороне Бахмута. В настоящее время он был признан негодным к военной службе из-за проблем со здоровьем.

Зрители и судьи, включая певца Артема Пивоварова, певицу Надю Дорофееву, фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину и продюсера Ивана Клименко, восхитились выступлением участника, встав и аплодируя стоя. Некоторые из них даже прослезились, в том числе Надя Дорофеева, которая расплакалась во время разговора с артистом.

"Я тут, чтобы нести своим голосом славу ВСУ", - сказал Михаил.

Ранее самый поющий боец ВСУ на "Голосі країни" покорил исполнением песни "Києве мій".

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