Самый поющий боец ВСУ на Голос країни покорил исполнением песни "Києве мій" (видео)
В первом выпуске 13 сезона Голос Країни коммандир одного из взводов ВСУ Юрий Городецкий впечатлил исполнением песни "Києве мій".
В материале ниже смотрите на видео исполнения гимна столицы Украины.
Как спел "Києве мій" Юрий Городецкий
Отметим, что Юрий стал известен в соцсетях, благодаря своему пению. В свободное от службы время он записывает песни и публикует их в интернете. Кстати, большинство композиций военный исполняет в дороге.
На Голос країни все судьи оценили потрясающий голос Юрия и исполнение песни.
Что известно о Юрие Городецком
Юрий Городецкий родился в селе Марковка Раздельнянского района Одесской области. Он служит в Вооруженных силах Украины с 2016 года (тогда ему было 18 лет). По словам поющего бойца, связать свою жизнь с военным делом его вдохновил отец, тоже военный.
У защитника есть музыкальное образование. Он учился в музыкальной школе - по классу аккордеона и фортепиано, а пение совершенствовал в доме культуры.
Кстати, Юрий уже успел спеть с дуэтом с певицей Натальей Могилевской. Они вместе исполнили переосмысленный хит певицы "Місяць".
Как мы писали ранее, в Украине сделали заявление об участии в Евровидении 2024 года.