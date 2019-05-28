Голос. Діти: п'ять неймовірних фактів про шоу

Вже наступної неділі, 26 травня, о 21:00 відбудеться довгоочікувана прем'єра вокального проекту для дітей "Голос. Діти". П'ятий сезон відрізняється від всіх попередніх і є п'ять фактів про шоу, які відкривають секрети для шанувальників.

Інтернаціональні учасники. "Голос. Діти-5" - це можливість показати свій талант на весь світ і почати шлях до мрії. У кожному сезоні на проект приїжджають учасники з різних країн, які переконані, що саме на українському проекті вони можуть бути почутими. Так, у "Голос. Діти-5" беруть участь талановиті вокалісти не тільки з України, але і з Казахстану, Грузії, Вірменії, Молдови та інших країн.

YouTube/Голос країни

Маленькі великі таланти. Юні учасники проекту не тільки сильні вокалісти, але й наділені різнобічними талантами. Наприклад, тринадцятирічна учасниця п'ятого сезону Софія не тільки пише власну музику, але і вже вивчає мову програмування та IT-технології. Максим з Чернівців призер кубка світу з панкратіону (змішана боротьба). На "Сліпі прослуховування" потрапив і Микита, майбутній стиліст-перукар.

Джамала (1+1)

Зіркові тренери теж проходять кастинг. Зайняти одне з червоних крісел мріють багато хто з українських зірок. Телеканал 1+1 запрошує в проект найпопулярніших виконавців, які задають тренди, є головними ньюзмейкерами, і чиї пісні б'ють рекорди хіт-парадів. Але щоб стати тренером "Голосу. Діти", кожен артист проходить проби в реальній атмосфері шоу. Вже після цього команда проекту приймає фінальне рішення щодо участі в шоу.

Надя Дорофєєва та Позитив (1+1)

У п'ятому сезоні наставниками юних вокалістів стали співачка і молода мама Джамала, хітмейкери, солісти групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив, а також кумир всіх дітей і дорослих, артист Дзідзьо.

Більш 500 людина працює над проектом. Штатні співробітники та підрядники протягом всього проекту працюють над створенням шоу: це монтажери, освітлювачі, оператори, режисери, гримери, стилісти та інші. Всі вони створюють грандіозне шоу національного масштабу, яке визнано однією з кращих адаптацією проекту The Voice в світі.

YouTube/Голос країни

Учасники можуть автоматично потрапити у наступний сезон. Діти, які не встигли виступити на сцені на етапі "Сліпих прослуховувань", автоматично потрапляють на зйомки в наступному сезоні. У новому сезоні два учасника з минулого сезону автоматично потрапили на вибір наосліп "Голос. Діти-5".

YouTube/Голос країни

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі розгорівся скандал через учасницю "Голос. Діти" з Росії.

А також розповідали про те, що учасник "Голос. Діти" змусив плакати всіх суддів.