Голос Діти 5: Дзідзьо після поразки "лікує" стрес просекко (відео)

Михайло Хома, вокаліст гурту DZIDZIO, розповів про свій "перший досвід" як члена журі та наставника молодих артистів - учасників шоу Голос Діти 5. Також музикант зізнався, що перемога в суперфіналі конкурсу в 7 ефірі 12-річного Олександр Зазарашвілі з команди "Время и Стекло" була заслуженою, хоч і засмутила його самого. Про це Дзідзьо розповів ведучій передачі "Світське життя" Каті Осадчій.

Справа в тому, що DZIDZIO є улюбленцем дітей, а от у дитячому конкурсі його спіткала невдача. Хома розраховував на перемогу його підопічної Вероніки, і у нього були "козирні карти", однак, наголосив артист, програти Зазарашвілі з його вражаючими вокальними здібностями - це не ганебно.

Також Дзідзьо додав, що на шоу Голос Діти 5 у всіх учасників були рівні можливості. І жодної конкуренції між зірковими тренерами не було - більше того, він часто дослуховувався до порад Джамали.

"Я хотів перемогти. У мене були всі шанси та козирні карти в руках і Вероніка, яка вже перемагала. Ну трохи не дотягнули", - зізнався Хома.

Дзідзьо розповів про стрес після шоу Голос Діти 5 (Фото: скріншот)

Тепер артист виходить зі стресу "як нормальні люди" - топить журбу в келиху.

"Є просекко (італійське сухе вино), є шампанське, хто любить віскі. Катя, як нормальні люди виходжу зі стресу", - поділився методом Дзідзьо.

Відео: YouTube / Світське життя

Як повідомлялося раніше, на шоу Голос Діти 5 6 ефірі Варвара Кошова пожартувала про президента Володимира Зеленського.

Також ми писали про те, що нещодавно тренери проекту "Голос. Діти" підтримали 13-річну учасницю "сліпих прослуховувань" і відверто розповіли про те, як над ними знущалися в школі.