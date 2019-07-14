Голос Діти 5: Дзидзьо после поражения "лечит" стресс просекко (видео)

Михаил Хома, вокалист группы DZIDZIO, рассказал про свой "первый опыт" как члена жюри и наставника молодых артистов - участников шоу Голос Діти 5. Также музыкант признался, что победа в суперфинале конкурса в 7 эфире 12-летнего Александр Зазарашвили из команды "Время и Стекло" была заслуженной, хоть и опечалила его самого. Об этом Дзидзьо рассказал ведущей передачи "Светская жизнь" Кате Осадчей.

Дело в том, что DZIDZIO является любимцем детей, а вот в детском конкурсе его постигла неудача. Хома рассчитывал на победу его подопечной Вероники, и у него были "козырные карты", однако, подчеркнул артист, проиграть Зазарашвили с его потрясающими вокальными способностями - это не позорно.

Также Дзидзьо добавил, что на шоу Голос Діти 5 у всех участников были равные возможности. И никакой конкуренции между звездными тренерами не было - более того, он часто прислушивался к советам Джамалы.

"Я хотел победить. У меня были все шансы и козырные карты в руках и Вероника, которая уже побеждала. Ну немного недотянули", - признался Хома.

Дзидзьо рассказал о стрессе после шоу Голос Діти 5 (Фото: скриншот)

Теперь артист выходит из стресса "как нормальные люди" - топит печаль в бокале.

"Есть просекко (итальянское сухое вино), есть шампанское, кто-то любит виски. Катя, как нормальные люди выхожу из стресса", - поделился методом Дзидзьо.

Видео: YouTube / Cветская жизнь

Как сообщалось ранее, на шоу Голос Діти 5 в 6 эфире Варвара Кошевая пошутила про президента Владимира Зеленского.

Также мы писали о том, что недавно тренеры проекта "Голос. Діти" поддержали 13-летнюю участницу "слепых прослушиваний" и откровенно рассказали о том, как над ними издевались в школе.