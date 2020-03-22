Ожеледь, морози і сніг з дощем: синоптики уточнили погоду на неділю

Погода в Україні з 22 березня буде мокрою і морозною
Погода в Україні 22 березня буде дощовою і морозною, очікується ожеледь і сильні пориви вітру. В оновленому прогнозі синоптиків кажуть, що в неділю рівень тепла опуститься до мінімальних показників в нічний час – до 3 градусів морозу. Вдень максимальні показники температур очікуються на півдні, там термометри покажуть до +9 градусів.
За даними синоптиків, погода в Україні 22 березня буде холодною і дощовою. На території всієї країни стовпчики термометрів впадуть в середньому до +2... +5 градусів. Лише у східних та південних областях, за даними експертів, очікується +4... +9 градусів тепла. В нічний час в західних областях вдарять морози. Там термометри покажуть до +1... -3 градусів. В інших регіонах рівень тепла в нічний час буде триматися на рівні +2... +6 градусів. У центральних регіонах вночі – 0... +2 градуси.
У Києві погода в неділю 22 березня буде холодною – вдень термометри покажуть +2... +4 градуси, у нічний час - -1...+1 градус.
У неділю, за даними синоптиків, українців у всіх областях очікує значне випадання опадів у вигляді дощу, снігу, снігу з дощем. Також очікуються шквали вітру до 20 м/с.
Погода в Україні 22 березня по регіонах:
Погода в Україні 22 березня (скріншот: meteo.gov.ua)
Синоптики також попередили про появу ожеледиці.
Нагадаємо, що раніше синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня.