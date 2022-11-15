Был настолько голоден, что ел свои игрушки: 6-летний мальчик, потерявший родителей в Мариуполе, нашел новую семью

В Мариуполе в первую неделю войны, когда враг пошел на штурм города, погибли родители 6-летнего Ильи. Мальчик жил среди чужих людей, но потом ребенка удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию. Здесь его захотели усыновить Владимир и Мария Беспалови.

Что известно об опекунах ребенка

До войны супруги из Киева мечтали об усыновлении ребенка. Они активно работали, чтобы расширить жилую площадь, а затем заняться этим вопросом.

"Мы ждали, чтобы заработать больше денег, иметь лучшую машину, купить дом и построить что-то, чтобы сначала дать нашим детям. Но когда началась война, мы подумали, почему бы не усыновить ребенка сейчас и не добиться этого вместе, как семья" , - рассказывает Владимир.

В тот день Владимир и Мария, которые жили на востоке Украины, опубликовали обращение в соцсетях.

"Мы хотим усыновить любого мальчика или девочку, любого новорожденного ребенка", - написали они в Instagram.

Также супруги обустроили две свободные комнаты для ребенка. Однако из-за войны семья потеряла и жилье, и работу, поэтому переехала с востока в Киев.

Через несколько недель на сообщение отреагировал волонтер, который помогал эвакуировать людей из Мариуполя. Среди выживших и кого удалось вывезти из города был 6-летний Илья Костушевич.

Как погибли родители мальчика

В Мариуполе мать мальчика попала под артиллерийские обстрелы, когда вышла из дома, чтобы найти пищу для своей семьи. Не зная судьбу своей жены, отец Ильи пошел искать ее на следующий день, но также попал под обстрел.

После этого маленького Илью забрали соседи, и он неделями прятался в холодном темном подвале с чужими людьми.

"Он так проголодался, что начал есть свои игрушки. Мужчины распивали алкоголь, а дети соседей издевались над ним. Он голодал и мерз", - рассказала Мария.

Мальчика взяли в семью, но Марии и Владимиру пришлось пройти сложный четырехмесячный процесс, чтобы стать законными опекунами Ильи, который включал разговоры с терапевтами, многочисленные визиты к врачу, полицейские проверки и государственный обыск, чтобы убедиться, что у мальчика нет других родственников.

Сейчас Мария и Владимир являются законными опекунами Ильи. Они планируют официально усыновить его как можно скорее, но сейчас в Украине приостановлены все эти процессы из-за военного положения.

Однако, Илье все еще тяжело переносить тьму, когда в столице выключают электроэнергию, из-за атак России на энергосеть. Мальчику кажется, что он снова в Мариуполе, где все в темноте.

Когда он играл с парой в гостиной, освещенной свечами во время одного из отключений электроэнергии, он поднял глаза и сказал: "Я больше не боюсь тьмы. Я знаю, что свет снова включится".