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"Втратив дитинство": 12-річний хлопчик розбирає завали свого будинку, який знищили війська РФ

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Чернігівська область, Середа 31 серпня 2022 18:33
"Втратив дитинство": 12-річний хлопчик розбирає завали свого будинку, який знищили війська РФ Хлопчик розбирає завали будинків у Чернігівській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернігівській області 12-річного Данила Рака російські військові позбавила дитинства. Зараз він допомагає сусідам розбирати руїни зруйнованих російськими обстрілами будинків.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Зокрема, зараз тато хлопчика зі зброєю в руках захищає Україну на фронті, мама - отримала тяжке поранення.

Будинок, у якому жила родина Данила, влучило кілька снарядів російських військових. На руїни, де колись був його будинок, хлопчик приїжджає з бабусею. Вони шукають під руїнами залишки речей.

"Я відчуваю страшенний біль та втрату. Наче я померла. Це все моє життя, змолоду", - розповіла бабуся Ніна.

&quot;Втратив дитинство&quot;: 12-річний хлопчик розбирає завали свого будинку, який знищили війська РФБабуся Данила розповіла про зруйнований будинок (скрін з відео)

Коли Росія розпочала війну, тато Данила пішов захищати Україну. Внаслідок російського обстрілу мама отримала тяжке поранення ноги. В результаті усі турботи про неї та господарство впали на дитячі плечі Данила.

"Мамі потрібна операція, її треба підтримувати. Бабусю треба підтримувати, бо вона їздить на попелище, їй погано. І я її підтримую, щоб їй не було тяжко на серці", - розповів Данилко.

&quot;Втратив дитинство&quot;: 12-річний хлопчик розбирає завали свого будинку, який знищили війська РФ&quot;Втратив дитинство&quot;: 12-річний хлопчик розбирає завали свого будинку, який знищили війська РФ12-річний Данило розбирає уламки будинків (скрін з відео)

Зараз хлопчик сам доглядає за худобою і порається по господарству. Також 12-річний підліток розбирає завали чужих будинків, зруйнованих окупантами.

"Він позбувся дитинства і робить зараз роботу непосильну для дитини. Він не повинен цього робити. Він повинен жити і радіти життю", - сказала мама хлопчика Людмила Коваленко.

У Данила мрія - відбудувати будинок і стати військовим.

"Батько військовий, дядько військовий, дід військовий і вітчим теж. Я теж буду військовим. Тому, що це моя мрія", - додав він.

&quot;Втратив дитинство&quot;: 12-річний хлопчик розбирає завали свого будинку, який знищили війська РФМама Данила Рака (скрін з відео)

Раніше чоловік зі Слов’янську розповів, як дивом вижив під час ракетного удару.

Також українка розповідала, як окупанти "звільняли" їх від нормального життя.

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