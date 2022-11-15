Голодував та жив у підвалі: 6-річний хлопчик, який втратив батьків у Маріуполі, знайшов нову родину

У Маріуполі в перший тиждень війни, коли ворог пішов на штурм міста, загинули батьки 6-річного Іллі. Хлопчик жив серед чужих людей, але потім дитину вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію. Тут його захотіли його всиновити Володимир та Марія Беспалові.

Що відомо про опікунів дитини

До війни подружжя з Києва мріяли про усиновлення дитини. Вони активно працювали, щоб розширити житлову площу, а потім зайнятися цим питанням.

"Ми чекали, щоб заробити більше грошей, мати кращу машину, купити будинок і побудувати щось, щоб спочатку дати нашим дітям. Але коли почалася війна, ми подумали, чому б не усиновити дитину зараз і не досягти цього разом, як сім’я", - розповідає Володимир.

Того дня Володимир та Марія, які проживали на сході України, опублікували звернення у соцмережах.

"Ми хочемо усиновити будь-якого хлопчика чи дівчинку, будь-яку новонароджену дитину", - написали вони в Instagram.

Також подружжя облаштувало дві вільні кімнати для дитини. Однак, через війну родина втратила і житло, і роботу, тож переїхала зі сходу до Києва.

За кілька тижнів на повідомлення відреагував волонтер, який допомагав евакуйовувати людей з Маріуполя. Серед тих, хто вижив і кого вдалося вивезти з міста, був 6-річний Ілля Костушевич.

Як загинули батьки хлопчика

У Маріуполі мати хлопчика потрапила під артилерійський обстріл, коли вийшла з дому, щоб знайти їжу для своєї родини. Не знаючи про долю своєї дружини, батько Іллі пішов шукати її наступного дня, але також потрапив під обстріл.

Після цього маленького Іллю забрали сусіди і він тижнями ховався в холодному темному підвалі з чужими людьми.

"Він так зголоднів, що почав їсти свої іграшки. Чоловіки розпивали алкоголь, а діти тих сусідів знущалися з нього. Він голодував і мерз", - розповіла Марія.

Хлопчика взяли у родину, але Марії та Володимиру довелося пройти складний чотиримісячний процес, щоб стати законними опікунами Іллі, який включав розмови з терапевтами, численні візити до лікаря, поліцейські перевірки та державний обшук, щоб переконатися, що у хлопчика немає інших родичів.

Зараз Марія та Володимир є законними опікунами Іллі. Вони планують офіційно усиновити його якомога швидше, але зараз в Україні призупинено ці всі процеси через воєнний стан.

Однак, Іллі все ще важко переносити темряву, коли в столиці вимикають електроенергію, через атаки Росії на енергомережу. Хлопчику здається, що він ніби знову в Маріуполі, де все в темряві.

Коли він грав із парою у вітальні, освітленій свічками під час одного з відключень електроенергії, він підняв очі й сказав: "Я більше не боюся темряви. Я знаю, що світло знову ввімкнеться".