Голлівудські зірки Аліса Міллано і Гіларі Свенк потужно підтримали Україну (відео)
Американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано приєднались до команди офіційної фандрейзингової платформи UNITED24. Вони зосередять зусилля на підтримці напрямів "Освіта і наука" та "Медична допомога".
Про це оголосив Президент України Володимир Зеленський на саміті The Power of Unity у Києві, пише РБК-Україна (проект Styler).
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Акторки записали відеозвернення, у якому висловили підтримку українцям в один із найважчих етапів історії держави.
"Вже понад два роки Україна страждає від жорстокого та несправедливого російського вторгнення. Мир і безпека для українців мають настати, і ми повинні допомогти їм досягти цього. Я підтримую народ України та закликаю всіх робити те саме", - зазначила Гіларі Свенк.
"Україна потребує нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Повномасштабна війна в Україні - нелюдяна, підла та варварська. Вона має закінчитися справедливим миром і перемогою України. Українці, знайте: я буду з Україною і підтримуватиму вас на цьому шляху", - сказала Алісса Мілано.
Про UNITED24
Ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України.
За 21 місяць роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 647 000 000 доларів.
Серед амбасадорів UNITED24 - співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл, Марк Стронг, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник, Іванна Сахно, Алісса Мілано та Гіларі Свенк, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус.
Також амбасадорами є астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.
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