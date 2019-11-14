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Рік Білого Пацюка: кому 2020 рік принесе божевільне кохання

STYLERЖиття    14.11.2019 - 06:35
Рік Білого Пацюка: кому 2020 рік принесе божевільне кохання
Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, хто з знаків Зодіаку зустріне довгоочікувану любов у 2020 році

Астрологи розповіли, кому із знаків Зодіаку рік Білого Металевого Пацюка принесе справжні почуття і допоможе обзавестися сім'єю. Покровителька 2020 року – велика рационалистка, тому всім, хто планує в майбутньому році зв'язати себе узами шлюбу – варто добре подумати, перш ніж відправитися в ЗАГС.

Тельці

Для представників цього знаку Зодіаку рік Білого Пацюка стане дуже різноманітним і щедрим на любовні пригоди. Ті, хто знаходиться в пошуку – отримає нові знайомства, подорожі і чуттєві зустрічі. Можливий також службовий роман, який може перерости у щось більш серйозне.

Для тих, хто вже знайшов свою половинку – прекрасний час для того, щоб зробити більш серйозний крок.

Близнюки

У 2020 році у Близнюків буде багато романтики, яскравих емоцій та запаморочливих почуттів . Астрологи рекомендують поменше аналізувати дрібниці і не піддаватися на провокації. У рік Білого Пацюка варто проявити ініціативу, а головною зброєю стане ніжність і чуттєвість.

Рік Білого Пацюка: кому 2020 рік принесе божевільне кохання

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Діви

В 2020 році представники цього знака Зодіаку мають всі шанси зустріти свою споріднену душу. Зустріч буде раптовою, і швидше за все, вона відбудеться далеко від дому, і, можливо, навіть в іншому місті.

Астрологи рекомендують з партнером діяти невимушено, відмовитися від двозначних фраз і з перших днів бути чесними і відвертими.

Скорпіони

В 2020 році Пацюк змусить змінити пріоритети представників цього знака Зодіаку й ті, хто раніше отримував задоволення від нескінченних флиртів і знайомств, раптово захоче сім'ю і дітей. І перша половина року подарує довгоочікувану зустріч з людиною, яка зможе задовольнити ці потреби. Скорпіони зможуть відчути, що їм комфортно і легко.

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