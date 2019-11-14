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Год Белой Крысы: кому 2020 год принесет сумасшедшую любовь

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 06:35
Год Белой Крысы: кому 2020 год принесет сумасшедшую любовь
Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака встретит долгожданную любовь в 2020 году

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака год Белой Металлической Крысы принесет настоящие чувства и поможет обзавестись семьей. Покровительница 2020 года – большая рационалистка, поэтому всем, кто планирует в будущем году связать себя узами брака – стоит хорошо подумать, прежде чем отправиться в ЗАГС.

Тельцы

Для представителей этого знака Зодиака год Белой Крысы станет очень разнообразным и щедрым на любовные приключения. Те, кто находится в поиске – получит новые знакомства, путешествия и чувственные встречи. Возможен также служебный роман, который может перерасти во что-то более серьезное.

Для тех, кто уже встретил свою половинку – прекрасное время для того, чтобы сделать более серьезный шаг.

Близнецы

В 2020 году у Близнецов будет много романтики, ярких эмоций и головокружительных чувств. Астрологи рекомендуют поменьше анализировать мелочи и не поддаваться на провокации. В год Белой Крысы стоит проявить инициативу, а главным оружием станет нежность и чувственность.

Год Белой Крысы: кому 2020 год принесет сумасшедшую любовь

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Девы

В 2020 году представители этого знака Зодиака имеют все шансы встретить свою родственную душу. Встреча будет внезапной, и скорее всего она произойдет вдали от дома, и возможно даже в другом городе.

Астрологи рекомендуют с партнером действовать непринужденно, отказаться от двусмысленных фраз и с первых дней быть честными и откровенными.

Скорпионы

В 2020 году Крыса заставит сменить приоритеты представителей этого знака Зодиака и те, кто ранее получал удовольствие от бесконечных флиртов и знакомств, внезапно захочет семью и детей. И первая половина года подарит долгожданную встречу с человеком, который сможет удовлетворить эти потребности. Скорпионы смогут почувствовать, что им комфортно и легко.

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