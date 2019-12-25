Рік Білого Пацюка: що категорично не можна дарувати на Новий рік 2020

Новий рік 2020 - що не можна дарувати в рік Білого Пацюка (колаж: РБК-Україна)

У рік Білого Пацюка не можна вручати деякі подарунки, щоб не накликати біду

Новий рік 2020 стане роком Білого, або Металевого, Пацюка. На новорічні свята всі українці хочуть порадувати друзів та близьких подарунками. Але не всі презенти можуть бути вдалими, адже деякі з них несуть певну символіку і можуть принести невдачу.

Все, що пов'язано з кішками

На Новий рік 2020 не варто дарувати живе кошеня, а також статуетки, фігурки, картинки, м'які іграшки у вигляді кішки. Адже цей милий хижак є найлютішим ворогом Пацюка.

Алкоголь і тютюнові вироби

Пацюк - затятий противник шкідливих звичок. Не варто обдаровувати близьких спиртним, а також келихами, чарками і т. д. Курильні прилади і все, що пов'язане з цією звичкою, також є поганим подарунком.

У рік Білого Пацюка не варто дарувати алкоголь (фото: pixabay.com)

Пахучі подарунки

Парфуми, інші засоби з сильним ароматом, також не найкращий подарунок на Новий рік 2020. Пацюк не виносить різких запахів. Шампуні, мило, гелі для душу не стануть гарним рішенням для презенту - Пацюк не дуже любить водні процедури.

Розкішні подарунки і дрібнички

Пацюк - тварина практична, тому він не оцінить викидання грошей на вітер. Дрібнички, які не несуть практичної користі, теж не найкращий вибір для подарунка.

Предмети, що б'ються

Вироби з скла, дзеркала, вази - все, що легко можна розбити і пошкодити, у Пацюка також не в пошані. Не потерпить Пацюк і щось розбите або з дефектом, а значить, не оцінить антикварну вазу зі щербиною.