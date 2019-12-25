Год Белой Крысы: что категорически нельзя дарить на Новый год 2020

Новый год 2020 - что нельзя дарить в год Белой Крысы (коллаж: РБК-Украина)

В год Белой Крысы нельзя вручать некоторые подарки, чтобы не навлечь беду

Новый год 2020 станет годом Белой, или Металлической, Крысы. На новогодние праздники все украинцы хотят порадовать друзей и близких подарками. Но не все презенты могут быть удачными, ведь некоторые из них несут определенную символику и могут принести неудачу.

Все, что связано с кошками

На Новый год 2020 не стоит дарить живого котенка, а также статуэтки, фигурки, картинки, мягкие игрушки в виде кошки. Ведь этот милый хищник является злейшим врагом Крысы.

Алкоголь и табачные изделия

Крыса - ярая противница вредных привычек. Не стоит одаривать близких спиртным, а также бокалами, рюмками и т. д. Курительные приборы и все что связано с этой привычкой также является плохим подарком.

В год Белой Крысы не стоит дарить алкоголь (фото: pixabay.com)

Пахнущие подарки

Духи, другие средства с сильным ароматом, также не лучший подарок на Новый год 2020. Крыса не выносит резких запахов. Шампуни, мыло, гели для душа станут не лучшим решением для презента - Крыса не очень любит водные процедуры.

Роскошные подарки и безделушки

Крыса - животное практичное, поэтому она не оценит выбрасывание денег на ветер. Безделушки, не несущие практической пользы, тоже не лучший выбор дя подарка.

Бьющиеся предметы

Изделия из стекла, зеркала, вазы - все, что легко можно разбить и повредить, у Крысы также не в почете. Не потерпит Крыса и что-то разбитое или с дефектом, а значит, не оценит антикварную вазу со щербиной.