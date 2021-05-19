Go_A потрапили в скандал через номер на Євробаченні 2021: звинувачують в крадіжці

За словами Анастасії, вона брала участь у конкурсі на створення ідеї кліпу на пісню "Шум" гурту Go_A. вона захистила ідею перед комісією і через час дізналася про те, що конкурс виграв хтось інший.

"А потім, через 3 місяці після подачі на конкурс я бачу уособлення своєї ідеї на сцені. Читаю, хто ж автор? А там немає мого імені", - написала дівчина.

Фото: facebook.com/anastasia.mihaylova.353

За її словами, все, що вона описувала у своїй розробці, збіглося з номером Go_A на Євробаченні 2021 - від декорацій і підсвічування до костюмів.

Фото: facebook.com/anastasia.mihaylova.353

"Звичайно, є деякі зміни, щоб не так явно прям було схоже на мою інтелектуальну власність. Розмір німба зменшили (до речі, після мого звернення на голові солістки з'явилася корона, а німб перестав там бути. Але фото нікуди не дінеш. До цього це був німб і ніякої корони), танцюристи на тумбі, а не на циліндрах. Підвіски з іншим орнаментом, масовку не можна на сцену - її домалювали", - зазначила Михайлова.

Що кажуть творці номера Go_A

Над створенням номера працювали режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Бартковський. Томільченко розповів, як йому прийшла ідея номера для Go_A і чим він надихався при його створенні.

За його словами, як тільки він почув пісню "Шум" відразу ж у нього в голові почали виникати ідеї для майбутнього номера.

Виступ Go_A у півфіналі Євробачення 2021 (фото: "СТБ")

"Відразу ж виникла картинка з плотом - таким собі об'єктом, який може переносити в майбутнє і на якому стоять наші пілігрими, гурт Go_A. на ньому відбувається певний обряд відродження, до якого закликає солістка Катя - вона вже має цей Шум всередині, вже прокинулася, розцвіла, і зазиває людей до цього", - розповів Томільченко.

Виступ Go_A у півфіналі Євробачення 2021 (фото: "СТБ")

Авторам номера захотілося зануритися в природу і закликати людей прокинутися від інформаційного шуму.

"Ми хотіли зробити номер сучасним і звернулися в стилістику кібер-панку. Шукали симбіоз обрядових історій і сучасності, щоб не бути тривіальними, а й зберегти колорит автентики", - додав Томільченко.

Над створенням сценічних образів працював відомий український стиліст і художник по костюмах Дмитро Курята.