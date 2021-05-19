Go_A потрапили в скандал через номер на Євробаченні 2021: звинувачують в крадіжці

Вчора, 18 травня, в Нідерландах пройшов перший півфінал Євробачення 2021. Українці Go_A зі своїм хітом "Шум" буквально "підірвали" сцену і пройшли у фінал. Однак постановка їх номера спровокувала скандал. Так, режисер і сценарист Анастасія Михайлова звинуватила" Суспільне"," СТБ " і постановника Костянтина Томільченка в крадіжці її ідеї.
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
За словами Анастасії, вона брала участь у конкурсі на створення ідеї кліпу на пісню "Шум" гурту Go_A. вона захистила ідею перед комісією і через час дізналася про те, що конкурс виграв хтось інший.
"А потім, через 3 місяці після подачі на конкурс я бачу уособлення своєї ідеї на сцені. Читаю, хто ж автор? А там немає мого імені", - написала дівчина.
Фото: facebook.com/anastasia.mihaylova.353
За її словами, все, що вона описувала у своїй розробці, збіглося з номером Go_A на Євробаченні 2021 - від декорацій і підсвічування до костюмів.
Фото: facebook.com/anastasia.mihaylova.353
"Звичайно, є деякі зміни, щоб не так явно прям було схоже на мою інтелектуальну власність. Розмір німба зменшили (до речі, після мого звернення на голові солістки з'явилася корона, а німб перестав там бути. Але фото нікуди не дінеш. До цього це був німб і ніякої корони), танцюристи на тумбі, а не на циліндрах. Підвіски з іншим орнаментом, масовку не можна на сцену - її домалювали", - зазначила Михайлова.
Над створенням номера працювали режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Бартковський. Томільченко розповів, як йому прийшла ідея номера для Go_A і чим він надихався при його створенні.
За його словами, як тільки він почув пісню "Шум" відразу ж у нього в голові почали виникати ідеї для майбутнього номера.
Виступ Go_A у півфіналі Євробачення 2021 (фото: "СТБ")
"Відразу ж виникла картинка з плотом - таким собі об'єктом, який може переносити в майбутнє і на якому стоять наші пілігрими, гурт Go_A. на ньому відбувається певний обряд відродження, до якого закликає солістка Катя - вона вже має цей Шум всередині, вже прокинулася, розцвіла, і зазиває людей до цього", - розповів Томільченко.
Виступ Go_A у півфіналі Євробачення 2021 (фото: "СТБ")
Авторам номера захотілося зануритися в природу і закликати людей прокинутися від інформаційного шуму.
"Ми хотіли зробити номер сучасним і звернулися в стилістику кібер-панку. Шукали симбіоз обрядових історій і сучасності, щоб не бути тривіальними, а й зберегти колорит автентики", - додав Томільченко.
Над створенням сценічних образів працював відомий український стиліст і художник по костюмах Дмитро Курята.
Нагадаємо, стали відомі і інші фіналісти Євробачення 2021.
Ми також писали про те, що Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції.