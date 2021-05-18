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Євробачення 2021: Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції і показали фото

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Нідерланди, Вівторок 18 травня 2021 17:39
Євробачення 2021: Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції і показали фото Фото: гурт Go_A на Євробаченні 2021 (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Український гурт Go_A вирушив на Євробачення 2021 в Роттердам, Нідерланди. Колектив виступить на першому півфіналі вже сьогодні. При цьому українці показали фотографії з двох виступів на генеральній репетиції, яка проходила вночі.

Знімки гурт опублікував в Instagram.

Євробачення 2021: Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції і показали фотоЄвробачення 2021: Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції і показали фото

Євробачення 2021: Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції і показали фото

Гурт Go_A на репетиції Євробачення 2021 (фото: instagram.com/go_a_band)

"Сьогодні вночі у нас було два виступи на генеральній репетиції Євробачення 2021 перед журі. Навіть техніка не витримала нашу шалену енергетику. Але технічні проблеми зі звуком не завадили нам гідно виступити", - заявили в гурті.

Євробачення 2021: Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції і показали фотоЄвробачення 2021: Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції і показали фотоЄвробачення 2021: Go_A розповіли про проблеми на генеральній репетиції і показали фото

Гурт Go_A на репетиції Євробачення 2021 (фото: instagram.com/go_a_band)

Подивитися Євробачення можна в ефірах телеканалів "СТБ" і "UA Перший" о 22:00. Go_A виступатимуть під номером 15.

Нагадаємо, гурт GO_A вразив всіх своїми незвичайними костюмами, в яких колектив представить свій номер на пісню SHUM. Українські стилісти, які створювали образи для музикантів на конкурсі, розповіли про костюми.

За словами стиліста Костянтина Томільченка, в основі номера - пробудження. Його можна як завгодно інтерпретувати: прихід весни, прокидаємося після сну, пробудження нового світу.

"Народна пісня, яка стала основою нашою - це пісня про прихід весни. Там закладено саме цю ідею - це достукатися до людей і сказати, що прийшла весна, прийшов новий світ", - розповів Томільченко.

Ми також писали про те, що букмекери пророкують Go_A місце в топ-5 на Євробаченні 2021.

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