Євробачення 2021: стали відомі фіналісти конкурсу і чи пройшла Україна
Українці Go_A вийшли на сцену Євробачення 2021 з хітом Shum і підірвали сцену в Роттердамі 18 травня. Наші учасники пройшли в десятку фіналістів престижного міжнародного конкурсу.
Про це стало відомо з трансляції на YouTube-каналі.
Представники України виступали під 15 номером.
Отже, у фінал пройшли 10 країн: Україна, Бельгія, Швеція, Кіпр, Литва, Росія, Мальта, Азербайджан, Ізраїль, Норвегія.
Першими свій виступ показали одні з фаворитів - представники Литви - група The Roop з піснею Discoteque. Росіянка Manizha ("Russian Woman") заспівала третьою, а завершила виступ співачка з Мальти Destiny ("Je Me Casse"), якій букмекери пророкували місце в першій трійці.
Зазначимо, що другий півфінал відбудеться 20 травня, а остаточний "Гранд-фінал" конкурсу запланований на 22 травня.
Солістка Go_A Катерина Павленко разом з учасниками Тарасом Шевченком, Ігорем Діденчуком та Іваном Григоряком виступили в полуфіналі та привели в захоплення своїм номером усіх глядачів.
Відео: Go_A виступили на Євробаченні з піснею " Шум"
Як ми раніше писали, росіянку Manizha рознесли за вибір сценічного вбрання для Євробачення.