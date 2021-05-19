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Євробачення 2021: стали відомі фіналісти конкурсу і чи пройшла Україна

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Роттердам, Середа 19 травня 2021 08:23
Євробачення 2021: стали відомі фіналісти конкурсу і чи пройшла Україна Гурт Go_A пройшов у фінал Євробачення 2021 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українці Go_A вийшли на сцену Євробачення 2021 з хітом Shum і підірвали сцену в Роттердамі 18 травня. Наші учасники пройшли в десятку фіналістів престижного міжнародного конкурсу.

Про це стало відомо з трансляції на YouTube-каналі.

Представники України виступали під 15 номером.

Отже, у фінал пройшли 10 країн: Україна, Бельгія, Швеція, Кіпр, Литва, Росія, Мальта, Азербайджан, Ізраїль, Норвегія.

Першими свій виступ показали одні з фаворитів - представники Литви - група The Roop з піснею Discoteque. Росіянка Manizha ("Russian Woman") заспівала третьою, а завершила виступ співачка з Мальти Destiny ("Je Me Casse"), якій букмекери пророкували місце в першій трійці.

Зазначимо, що другий півфінал відбудеться 20 травня, а остаточний "Гранд-фінал" конкурсу запланований на 22 травня.

Солістка Go_A Катерина Павленко разом з учасниками Тарасом Шевченком, Ігорем Діденчуком та Іваном Григоряком виступили в полуфіналі та привели в захоплення своїм номером усіх глядачів.

Відео: Go_A виступили на Євробаченні з піснею " Шум"

Як ми раніше писали, росіянку Manizha рознесли за вибір сценічного вбрання для Євробачення.

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