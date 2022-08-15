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Глузман порівняв позбавлення громадянства Корбана з радянською "адміністративною висилкою"

Фото: Семен Глузман (vezha.ua)
Автор: Олександр Мороз

Відомий радянський дисидент Семен Глузман порівняв позбавлення громадянства Геннадія Корбана з радянською "адміністративною висилкою". За його словами, так само висилали з країни за часів СРСР "неугодних" радянській владі людей.

Про це Глузман написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, він нагадав, що 10 серпня 1922 року всеросійський Центральний виконавчий комітет Рад робітничих і солдатських депутатів видав декрет "Про адміністративну висилку", який дозволяв владі висилати неугодних їм людей без суду.

Глузман заявив, що спочатку людей висилали, а згодом саджали до в'язниці та розстрілювали. За його словами, в "м'які брежнєвські роки" громадянина висилали інакше.

"Умовного "Іванова" викликав до КДБ та казали, що йому варто подати заяву про виїзд до Ізраїлю. Після цього громадянин міг емігрувати в інші країни, не обов'язково до Ізраїля. Віддавши радянській державі призначені мені 10 років, я хотів із цієї країни виїхати. Дуже хотів. Але мене не випустили. Ймовірно, тому що я не Іванов і не російський. Чому все це пригадав? Поясню: сьогодні 10 серпня. Через сторіччя після ухвалення декрету "Про адміністративну висилку" українського громадянина Корбана не хочуть пустити на Батьківщину. Традиція жива, чи що…" - наголосив він.

Як відомо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

Своєю чергою, мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".

Також більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів і представників інших сфер діяльності просять президента Володимира Зеленського переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства.

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Генадій Корбан