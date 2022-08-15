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Глузман сравнил лишение гражданства Корбана с советской "административной высылкой"

Фото: Семен Глузман (vezha.ua)
Автор: Александр Мороз

Известный советский диссидент Семен Глузман сравнил лишение гражданства Геннадия Корбана с советской "административной высылкой". По его словам, так же высылали из страны во времена СССР "неугодных" советской власти людей.

Об этом Глузман написал на своей странице в Facebook.

В частности, он напомнил, что 10 августа 1922 года всероссийский Центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов издал декрет "Об административной высылке", который позволял властям высылать неугодных им людей без суда.

Глузман заявил, что сначала людей высылали, а потом сажали в тюрьму и расстреливали. По его словам, в "мягкие брежневские годы" гражданина высылали иначе.

"Условного "Иванова" вызвал в КГБ и говорили, что ему стоит подать заявление о выезде в Израиль. После этого гражданин мог эмигрировать в другие страны, необязательно в Израиль. Отдав советскому государству назначенные мне 10 лет, я хотел из этой страны уехать. Очень хотел. Но меня не выпустили. Вероятно, потому что я не Иванов и не русский. Почему все это вспомнил? Поясню: сегодня 10 августа. Через столетие после принятия декрета "Об административной высылке" украинского гражданина Корбана не хотят пустить на Родину. Традиция живая, что ли..." - подчеркнул он.

Как известно, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

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Геннадий Корбан