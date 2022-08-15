Глузман порівняв позбавлення громадянства Корбана з радянською "адміністративною висилкою"

Відомий радянський дисидент Семен Глузман порівняв позбавлення громадянства Геннадія Корбана з радянською "адміністративною висилкою". За його словами, так само висилали з країни за часів СРСР "неугодних" радянській владі людей.

Зокрема, він нагадав, що 10 серпня 1922 року всеросійський Центральний виконавчий комітет Рад робітничих і солдатських депутатів видав декрет "Про адміністративну висилку", який дозволяв владі висилати неугодних їм людей без суду.

Глузман заявив, що спочатку людей висилали, а згодом саджали до в'язниці та розстрілювали. За його словами, в "м'які брежнєвські роки" громадянина висилали інакше.

"Умовного "Іванова" викликав до КДБ та казали, що йому варто подати заяву про виїзд до Ізраїлю. Після цього громадянин міг емігрувати в інші країни, не обов'язково до Ізраїля. Віддавши радянській державі призначені мені 10 років, я хотів із цієї країни виїхати. Дуже хотів. Але мене не випустили. Ймовірно, тому що я не Іванов і не російський. Чому все це пригадав? Поясню: сьогодні 10 серпня. Через сторіччя після ухвалення декрету "Про адміністративну висилку" українського громадянина Корбана не хочуть пустити на Батьківщину. Традиція жива, чи що…" - наголосив він.