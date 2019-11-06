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Допоможіть нашим захисникам: у Київ прибув борт з пораненими воїнами (фото)

STYLERПотрібна допомога    06.11.2019 - 17:47
Допоможіть нашим захисникам: у Київ прибув борт з пораненими воїнами (фото)
Потрібна допомога захисникам України (Колаж РБК-Україна)

Волонтер закликала здавати кров і надати посильну допомогу українським бійцям

В Київський Головний військовий клінічний госпіталь у середу, 6 листопада, прибув черговий борт з тяжко пораненими бійцями зі сходу України. Про це повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook і закликала українців надати посильну допомогу захисникам України.

Наталія Юсупова зазначила, що серед прибулих є військові в дуже важкому стані, яким необхідно переливання крові, а також медичні препарати.

Українським військовим потрібна допомога (Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

"У Київ прибув борт з пораненими, зробіть репост будь ласка!! По столичному шосе знову мчали швидкі з мигалками, серед прибулих воїни з ампутацією і є в дуже важкому стані. За 3 останніх місяці понад 90 поранених. Терміново, здавати кров, центр крові на території госпіталю, понеділок - четвер з 9-12, з паспортом, адреса: Госпітальна, 18. Далі потреби: знеболюючу дексалгін, кетанов а ампулах, футболки, спортивні костюми, куртки, поранених привозять у формі. Для перекусу ковбаса, сир, йогурти, соки, так само кава, чай, вода, овочі, фрукти, солодощі", - повідомила волонтер.

Також вона розмістила номер банківської картки для збору коштів.

"Адреса госпіталю: Госпітальна 18, метро Печерськ. Карти для допомоги 4627 0551 5008 4795 приват і 4441 1144 4022 0109 Монобанк (Юсупова Наталія)", - написала вона.

Допоможіть нашим захисникам: у Київ прибув борт з пораненими воїнами (фото)Скріншот поста

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