ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фаріон зробила скандальну заяву про російськомовних бійців ЗСУ (відео)

STYLERЖиття    09.11.2019 - 21:23
Фаріон зробила скандальну заяву про російськомовних бійців ЗСУ (відео)
Фаріон різко висловилася про російськомовних бійців ЗСУ (фото: svoboda.org.ua)

Ірина Фаріон схвально висловилася про російськомовних українських військових

Колишній народний депутат від ВО "Свобода" Ірина Фаріон заявила, що українські військові, які воюють на Донбасі, але розмовляють на російській мові – це москалі. Про це Фаріон сказала в програмі "Юркевич. Акценти".

Фаріон зазначила, що в Україні немає російськомовних українців. За її словами, всі, хто говорить на території України російською мовою, є москалями.

Ведуча програми сказала, що ті українці, які воюють на нашому боці проти бойовиків на Донбасі, не можуть бути москалями, але Фаріон зазначила, що можуть.

Фаріон різко висловилася про російськомовних бійців ЗСУ (відео: YouTube/Iryna Farion)

"Чи можу я їх запросто назвати москалями. А чому ви говорите російською? Ви живете на якій землі, на українській? Ви який хліб їсте? Тарас Шевченко вас як називав? Людей, які служили в московській армії він називав москалями. Тарас Шевченко називав, а мені не можна?", - заявила екс-депутат.

Крім того, вона назвала всіх російськомовних громадян України "мудаками". І сказала, що розмовляти українською - це означає спілкуватися мовою ворога. За її словами, рідна мова - це кордон. Вона також назвала ледачими тих жителів України, які так і не змогли вивчити свою рідну мову.

Фаріон вважає, що чим агресивніше суспільство буде "наїжджати" на російськомовне населення, тим швидше вони або виїдуть з країни, або вивчать українську мову.

Відзначили по-багатому: Баканов та Аваков засвітилися на дні народження Суркіса Ви неправильно зрозуміли: Ніцой заступилася за Фаріон через рабів і окупантів
Новини України политикиІрина Фаріон
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся