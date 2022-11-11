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Глинтвейн для согрева, который можно пить всем: рецепт от Клопотенко

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Пятница 11 ноября 2022 16:50
Глинтвейн для согрева, который можно пить всем: рецепт от Клопотенко Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Когда на улице все холоднее, хочется чего-нибудь вкусненького и тепленького. Самое время научиться готовить вкусный глинтвейн, который можно абсолютно всем, ведь он совсем не содержит алкоголя.

Рецептом поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 1 л – сок из красного винограда
  • 1/2 шт. – апельсин
  • 2 палочки корицы
  • 5 шт. гвоздики
  • 2 шт. лаврового листа
  • 2 веточки тимьяна
  • 2 ст. л. сахара

Глинтвейн для согрева, который можно пить всем: рецепт от Клопотенко

Фото: Безалкогольный глинтвейн (klopotenko.com)

Пошаговое приготовление

Апельсин помойте и порежьте кружочками. Половину из них мы используем для приготовления глинтвейна.

В небольшую кастрюлю вылейте сок (1 л) и добавьте все специи: 2 палочки корицы, 5 шт. гвоздики, 2 лавровых листа и 2 веточки тимьяна. Затем добавьте сахар и половину апельсиновых колец. Поставьте на небольшой огонь и варите в течение 10 минут. Следите, чтобы глинтвейн не кипел.

Подавать этот напиток можно как в горячем, так и холодном виде. При подаче следует добавить в каждый стакан по кружочку апельсина.

Раньше мы писали, как приготовить вкусный винегрет по рецепту Клопотенко.

Также читайте, можно ли зимой греться алкоголем.

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