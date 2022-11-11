Глінтвейн для зігріву, який можна пити всім: рецепт від Клопотенка

Коли на вулиці все холодніше, хочеться чогось смачненького і тепленького. Саме час навчитися готувати смачний глінтвейн, який можна абсолютно всім, адже він зовсім не містить алкоголю.

Інгредієнти:

1 л - сік з червоного винограду

1/2 шт. - апельсин

2 палички кориці

5 шт. гвоздики

2 шт. лаврового листа

2 гілочки чебрецю

2 ст. л. цукру

Фото: Безалкогольний глінтвейн (klopotenko.com)

Покрокове приготування

Апельсин помийте і поріжте кружечками. Половину з них ми використаємо для приготування глінтвейну.

У невелику каструлю вилийте сік (1 л) і додайте всі спеції: 2 палички кориці, 5 шт. гвоздики, 2 лаврових листки і 2 гілочки чебрецю. Потім додайте цукор і половину апельсинових кілець. Поставте на маленький вогонь і варіть протягом 10 хвилин. Стежте, щоб глінтвейн не кипів.

Подавати цей напій можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. При подачі варто додати в кожну склянку по кружечку апельсина.